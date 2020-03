Πολιτική

Γερμανία: Δεν καταδικάζει το άνοιγμα των συνόρων από τον Ερντογάν

«Εμφύλιος» στη Γερμανία, με την αντιπολίτευση να στηρίζει την Ελλάδα και την κυβέρνηση να τηρεί στάση «αναμονής».

Η γερμανική κυβέρνηση αποφεύγει να καταδικάσει τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το άνοιγμα των συνόρων προς την ΕΕ. Τόσο η καγκελαρία όσο και το υπουργείο Εξωτερικών «αναμένουν» πως θα τηρηθεί η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας στο προσφυγικό. Όπως διαβεβαιώνουν εκπρόσωποί τους στην κυριακάτικη Frankfurter Allgemeine Zeitung, σύμφωνα με την ελληνική έκδοση της Deutsche Welle η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Αιτία η αποτυχία στη Συρία

Ο δε πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της γερμανικής βουλής, ο χριστιανοδημοκράτης Νόρμπερτ Ρέτγκεν δηλώνει στην ίδια εφημερίδα πως η Γερμάνια αλλά και η ΕΕ δεν θα πρέπει να αντιδράσουν σκληρά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του το άνοιγμα των τουρκικών συνόρων έχει μεν «προς τα έξω την μορφή μιας απειλής», επί της ουσίας πρόκειται όμως για μια «κραυγή βοήθειας» προς την Ευρώπη. Ο πρόεδρος Ερντογάν απέτυχε σύμφωνα με τον κ. Ρέντκεν στην προσπάθειά του να συνεργαστεί με τη Ρωσία. Με το άνοιγμα των συνόρων ζητά τώρα την βοήθεια των Ευρωπαίων.

Το ζητούμενο είναι, σύμφωνα με τον χριστιανοδημοκράτη πολιτικό, τα κράτη της Δύσης να παρακινήσουν τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να βρεθεί μια λύση στη Συρία - ακόμη και με την απειλή επιβολής νέων κυρώσεων.

Βοήθεια προς την Ελλάδα

Μια εντελώς διαφορετική στάση τηρούν οι γερμανοί Φιλελεύθεροι. Η ΕΕ θα πρέπει να διακόψει άμεσα κάθε χρηματική βοήθεια προς την Τουρκία για τους πρόσφυγες ζητά η ΓΓ του κόμματος Λίντα Τόιτενμπεργκ. Και ο αντιπρόεδρος της ΚΟ Στέφαν Τομέ καλεί τη γερμανική κυβέρνηση και την ΕΕ να βοηθήσουν την Ελλάδα. Όπως ενδεικτικά δηλώνει ο κ. Τομέ: «Η ΕΕ και προπαντός η Γερμανία θα πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη με την Ελλάδα και να βοηθήσουν, προκειμένου να περιοριστεί η μαζική παράτυπη διέλευση των συνόρων».

Η πρόεδρος των Πρασίνων Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε στη Welt ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε ότι η κατάσταση δεν μας αφορά» και πρότεινε να στηθούν άμεσα δομές υποδοχής των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Τέλος ο πρόεδρος της ακροδεξιάς «Εναλλακτική για τη Γερμανία» Αλεξάντερ Γκάουλαντ είπε ότι «οι κυνικές μανούβρες εκβιασμού του τούρκου προέδρου επιβεβαιώνουν όλες τις προειδοποιήσεις μας, το τουρκικό ντιλ της καγκελαρίου δεν είναι μόνο νεκρό, αλλά από την αρχή συνδέθηκε με μοιραία πολιτικά λάθη».