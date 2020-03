Αθλητικά

“Ευρωπαίος” και πάλι ο ΟΦΗ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ξανά στα "ευρωπαϊκά σαλόνια" μετά από 20 χρόνια.

Θέση στα πλέι-οφ της Super League εξασφάλισε ο ΟΦΗ, νικώντας εύκολα 3-0 τη Λαμία στο «Θόδωρος Βαρδινογιάννης» (2΄ Φιγκεϊρέδο, 9΄ Ναμπί, 20΄ Σεμέντο), για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Οι Κρήτες κατέκτησαν την πέμπτη θέση της κατάταξης και πλέον, αν δεν υπάρξει αλλαγή στο θέμα της τιμωρίας του Παναθηναϊκού από την UEFA, «ξεσκονίζουν» τα διαβατήριά τους, καθώς εξασφαλίζουν ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά από 20 ολόκληρα χρόνια.

Ενώπιον μίας ιστορικής συγκυρίας, ο ΟΦΗ δεν είχε καμία διάθεση να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς από το πρώτο δεκάλεπτο. Μόλις στο 2΄, ο Φιγκεϊρέδο μετά από σέντρα του Τσιλιανίδη άνοιξε το σκορ με κοντινή προβολή, πετυχαίνοντας το ένατο φετινό του τέρμα, ενώ στο 9΄ ο Ναμπί με έναν «κεραυνό» έξω από την περιοχή διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του. Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, ο Σεμέντο με ωραία ατομική ενέργεια ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0. Από κει κι έπειτα οι παίκτες του Γιώργου Σίμου «κατέβασαν στροφές» ως το τέλος του πρώτου μέρους, ενώ στις αρχές του δεύτερου ο Επασί σταμάτησε δύο φορές τον Νέιρα. Το τελευταίο ημίωρο ήταν τυπική διαδικασία, με τους φίλους του ΟΦΗ να στήνουν το δικό τους... πάρτι, για την επάνοδο της ομάδας τους στην Ευρώπη

Διαιτητής: Κομίνης (Θεσπρωτίας)

Κίτρινες: Γιαννούλης - Δημούτσος, Αραβίδης

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου, Κουτρουμπής, Νέιρα, Ναμπί (88΄ Στάικος), Σεμέντο, Μαρινάκης (72΄ Μπράουν), Γιαννούλης, Τσιλιανίδης, Φιγκεϊρέδο (79΄ Μάνος), Μεγιάδο, Κοροβέσης

ΛΑΜΙΑ (Άκης Μάντζιος): Επασί, Βάντερσον, Βύντρα, Αντέτζο, Σκόνδρας, Αραβίδης (87΄ Τιρόνε), Ρόμανιτς, Δημούτσος, Ασίγκμπα, Βασιλόγιαννης (46΄ Μπεχαράνο), Καραμάνος (57΄ Βιγιάλμπα)