Κορονοϊός: “Θερίζει” ζωές και οικονομίες ο ιός

Ξεπέρασαν τους 3000 οι νεκροί σε όλο τον κόσμο. Σε τεντωμένο σχοινί η παγκόσμια οικονομία. Επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα. Οδηγίες στους πολίτες μέσω ΑΑΔΕ για προστασία από τον ιό.

Ο απολογισμός της επιδημίας του νέου κορονοϊού ξεπέρασε σήμερα τους 3.000 νεκρούς σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεχίζει να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες σε όλο τον πλανήτη, ειδικά στην Ιταλία και τη Νότια Κορέα, όπου ο αριθμός των νέων κρουσμάτων συνεχίζει να πολλαπλασιάζεται με εκρηκτικό ρυθμό, όπως και στη Γαλλία, όπου αποφασίστηκε χθες να κλείσει τις πόρτες του το μουσείο του Λούβρου.

Στην Κίνα, όπου εμφανίστηκε ο ιός στα τέλη του 2019, οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 42 νέους θανάτους ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, αυξάνοντας τον απολογισμό της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο SARS-CoV-2 σε 2.912 στο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας και σε πάνω από 3.000 διεθνώς. Τα 202 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα που ανακοινώθηκαν στην ηπειρωτική Κίνα πάντως είναι ο χαμηλότερος αριθμός από τα τέλη Ιανουαρίου.

Όμως, ενώ η επιδημία της ασθένειας COVID-19 διαπιστώνεται πως επιβραδύνεται στην Κίνα, όπου τα δρακόντεια μέτρα καραντίνας αφορούν πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους, η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται σε πολλές άλλες χώρες.

Ελλάδα: Επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού

Τρία νέα κρούσματα του κοροναϊού επιβεβαιώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου ανεβάζοντας τον αριθμό των κρουσμάτων στη χώρα στα επτά.

Ειδικότερα, το πρώτο πρόκειται για Ελληνίδα, στενή επαφή του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, η οποία παραμένει σε

απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο πρόκειται για Έλληνα, ο οποίος ταξίδεψε πρόσφατα σε πληττόμενη περιοχή της Ιταλίας και παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς της Αθήνας. Το τρίτο πρόκειται για Έλληνα, στενή επαφή του τρίτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς της Αθήνας.

Κορονοϊός: αρνητικά τα δείγματα των δύο μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών

Εν τω μεταξύ, δεν βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό οι δύο μαθητές του Κολεγίου Αθηνών, που βρίσκονταν στο Λονδίνο και περίμεναν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεών τους.

Οι δύο μαθητές παρουσίαζαν συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του κορονοϊού, αλλά οι εξετάσεις τους βγήκαν αρνητικές.

Οι μαθητές του Κολεγίου Αθηνών ήταν στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά επέστρεψαν στην Ελλάδα την περασμένη Παρασκευή με ναυλωμένη πτήση.

Οδηγίες μέσω ΑΑΔΕ για προστασία από τον ιό

Οι Έλληνες πολίτες θα λάβουν το παρακάτω μήνυμα, με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον κορονοϊό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει στο Taxisnet.

Μέσω της ΑΑΔΕ, άρχισε από το βράδυ της Κυριακής η αποστολή των οδηγιών του υπουργείου Υγείας σε όλους τους πολίτες για τον κορονοϊό. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες πολίτες θα λάβουν το παρακάτω μήνυμα, με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον κορονοϊό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει στο Taxisnet. Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά ερωτήσεις και απαντήσεις για τον κορονοϊό.

Εκατοντάδες νέα κρούσματα στην Ιταλία

Στην Ιταλία, καταγράφηκαν περί τα 500 νέα κρούσματα χθες Κυριακή, θεαματική αύξηση που ανέβασε τον αριθμό των κρουσμάτων σε περίπου 1.700 στη χώρα αυτή της νότιας Ευρώπης. Οι ιταλικές αρχές έκαναν επίσης λόγο για πέντε νέους θανάτους, με τον απολογισμό στη χερσόνησο να φθάνει πλέον τους 34 νεκρούς σε τρεις βόρειες περιφέρειες (Λομβαρδία, Εμίλια Ρομάνα, Βένετο).

Νότια Κορέα: Μήνυση κατά της θρησκευτικής αίρεσης

Στη Νότια Κορέα, δεύτερη μεγαλύτερη εστία της επιδημίας στον κόσμο μετά την Κίνα, ανακοινώθηκε σήμερα ότι το προηγούμενο 24ωρο επαληθεύτηκαν σχεδόν 500 επιπλέον κρούσματα και τέσσερις νέοι θάνατοι, με το σύνολο των κρουσμάτων να υπερβαίνει τα 4.000, από τα οποία 22 ήταν θανατηφόρα.

Ο δήμος της Σεούλ κατέθεσε μήνυση εναντίον ηγετικών στελεχών θρησκευτικής αίρεσης που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κρίσης, στην οποία προσάπτει ότι δεν έλαβε μέτρα για να αποτραπεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Το 60% των κρουσμάτων στη Νότια Κορέα συνδέεται με αυτή την πανίσχυρη, μυστικοπαθή εκκλησιαστική οργάνωση, που οι επικριτές της θεωρούν σέκτα.

Κλειστό το Λούβρο

Στη Γαλλία, άλλη εστία του κορονοϊού όπου η κατάσταση οξύνεται, καταγράφονται 130 κρούσματα του SARS-CoV-2 και δύο θάνατοι. Το Μουσείο του Λούβρου, μαγνήτης για τους τουρίστες στη Γαλλία, που προσέλκυσε 9,6 εκατομμύρια επισκέπτες το 2019, παρέμεινε κλειστό χθες Κυριακή.

Στη Γερμανία καταγράφονται 129 κρούσματα, με περισσότερα από τα μισά να εντοπίζονται στη Ρηνανία-Βόρεια Βεστφαλία (δυτικά), όπου μολυσμένο ζευγάρι πήγε σε καρναβαλική εκδήλωση στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Ιράν ανακοίνωσε χθες 11 νέους θανάτους, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό της επιδημίας σε 54 νεκρούς. Η υπηρεσία της βρετανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, του BBC, στη γλώσσα φαρσί μεταδίδει πολύ βαρύτερο απολογισμό, κάνει λόγο για τουλάχιστον 210 νεκρούς, αριθμό που έχουν διαψεύσει οι ιρανικές αρχές.

Απολύσεις λόγω κορονοϊού

Η επιδημία προκαλεί φόβους για οικονομική κρίση παγκόσμιας κλίμακας. Οι αγορές υπέστησαν την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη πτώση τους από την οικονομική κρίση του 2008. Ωστόσο, τα κινεζικά χρηματιστήρια ανέκαμπταν σήμερα.

Ορισμένες εταιρείες και όμιλοι αισθάνονται ήδη τις συνέπειες της επιδημίας στους τζίρους τους. Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ανακοίνωσε χθες ότι σκοπεύει να απολύσει 1.000 από τους 6.000 υπαλλήλους της εξαιτίας των ζημιών που της προκαλούν οι ακυρώσεις πολλών πτήσεων εν μέσω της εξάπλωσης του κορονοϊού. Πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Γερμανία και η Ιταλία, έχουν ήδη αναγγείλει τη λήψη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης τομέων που πλήττονται.

Δεύτερος θάνατος στις ΗΠΑ

Ο δεύτερος θάνατος ανακοινώθηκε εξάλλου στην πολιτεία Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, όπου έχουν καταγραφεί 21 κρούσματα, στα οποία προστίθενται 47 ασθενείς που επαναπατρίστηκαν. Αρκετά κρούσματα που διαγνώστηκαν τις τελευταίες ημέρες δεν είχαν καμία σύνδεση με κάποια από τις εστίες στο εξωτερικό, γεγονός που αφήνει να εννοηθεί ότι ο ιός πλέον εξαπλώνεται στην επικράτεια των ΗΠΑ, χώρας που μέχρι τώρα είχε μείνει συγκριτικά αλώβητη.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΫ) ανέβασε το επίπεδο της απειλή σε «πολύ υψηλό», στο μέγιστο, και προειδοποίησε πως το να νομίσει οποιαδήποτε χώρα ότι είναι προφυλαγμένη από την ασθένεια COVID-19 θα ήταν «μοιραίο σφάλμα». Ο δείκτης θνησιμότητας του ιού SARS-CoV-2 μοιάζει να κυμαίνεται μεταξύ του 2% και του 5%, πρόσθεσε ίδια υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η επιδημία θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις φτωχότερες χώρες, τα συστήματα υγείας των οποίων δεν έχουν τις δυνατότητες να εντοπίσουν ή να καταπολεμήσουν τον ιό.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, που μοιράζεται τη νήσο Ισπανιόλα με την Αϊτή, την πιο φτωχή χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, έγινε η τέταρτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που πλήττεται: το πρώτο κρούσμα, που ανακοινώθηκε χθες Κυριακή, είναι ένας ταξιδιώτης από την Ιταλία.

Ο Ισημερινός ανακοίνωσε χθες ότι καταγράφηκαν πέντε νέα κρούσμα, μία ημέρα αφότου εντοπίστηκε το πρώτο. Κρούσματα έχουν επίσης καταγραφεί στο Μεξικό (5) και στη Βραζιλία (4).

Στην Ινδονησία, ο πρόεδρος Τζόκο Ουιντόντο ανακοίνωσε τα δύο πρώτα κρούσματα του κορονοϊού στο πολυπληθέστερο κράτος του μουσουλμανικού κόσμου.

Η Ταϊλάνδη επίσης ανακοίνωσε νέο κρούσμα σήμερα, με τον συνολικό αριθμό να φθάνει τα 43.

Δύο νέα κρούσματα αναφέρθηκαν στην Αλγερία, που έχει καταγράψει 3, ενώ ένα νέο κρούσμα αναφέρθηκε στην Αίγυπτο.

Αυστραλία: Οι αρχές επιβεβαίωσαν τα πρώτα κρούσματα εγχώριας μετάδοσης του ιού

Αξιωματούχοι στην Αυστραλία ανακοίνωσαν ότι μία γυναίκα και ένας γιατρός που μολύνθηκαν από τον νέο κορωνοϊό, είναι τα πρώτα κρούσματα εγχώριας μετάδοσης της ασθένειας covid-19.

Ο υπουργός Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Μπραντ Χάζαρντ δήλωσε ότι ένας 31χρονος γιατρός βρέθηκε θετικός στον ιό SARS-CoV-2, αν και δεν είναι ξεκάθαρο πώς τον κόλλησε.

Εξάλλου η κυβέρνηση της πολιτείας ανακοίνωσε ότι μία 41χρονη γυναίκα επίσης μολύνθηκε από τον αδελφό της που είχε μόλις επιστρέψει από το Ιράν.

ΠΟΥ: Έκκληση για συσκευές αναπνευστικής υποστήριξης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάλεσε χθες Κυριακή τις χώρες σε όλο τον κόσμο να προμηθευτούν συσκευές αναπνευστικής υποστήριξης προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επιδημία του νέου κοροναϊού.

Ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι ο ιός επηρεάζει κυρίως ανθρώπους άνω των 60 ετών που έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Μεταξύ των 45.000 ανθρώπων που βρέθηκαν θετικοί στον νέο κοροναϊό στην Κίνα ως τις 24 Φεβρουαρίου, μόνο το 2,1% ήταν κάτω των 20 ετών, επεσήμανε ο ΠΟΥ.

Εξάλλου ο οργανισμός υπενθύμισε ότι τα συμπτώματα είναι ήπια στους περισσότερους ασθενείς, σοβαρά για το 14% (δηλαδή πνευμονίες) και μόνο το 5% όσων νοσούν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ποσοστό θνησιμότητας μοιάζει να κυμαίνεται μεταξύ 2% και 5%.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι το ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ των ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ανέρχεται σε άνω του 50% και υπογραμμίζει ότι οι «θα πρέπει να προτιμάται η άμεση επέμβαση, όπως η προστασία των πνευμόνων με αναπνευστική υποστήριξη».