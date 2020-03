Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Επτά κρούσματα στην Ελλάδα – Δραματική εξάπλωση διεθνώς

Ακόμα τρεις άνθρωποι στην χώρα μας βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον αριθμό των κρουσμάτων σε επτά. Παγκόσμια ανησυχία για τον φονικό ιό. Μέτρα προστασίας και οδηγίες από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ μέσω ΑΝΤ1.

Σε επτά ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, αφού το απόγευμα του Σαββάτου ανακοινώθηκαν ακόμα τρία κρούσματα.

Το πρώτο πρόκειται για Ελληνίδα, στενή επαφή του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, η οποία παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό διεγνώσθη στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το δεύτερο πρόκειται για Έλληνα, ο οποίος ταξίδεψε πρόσφατα σε πληττόμενη περιοχή της Ιταλίας και παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς της Αθήνας.

Το περιστατικό διεγνώσθη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Το τρίτο πρόκειται για Έλληνα, στενή επαφή του τρίτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς της Αθήνας.

Το περιστατικό διεγνώσθη στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Αρνητικά τα δείγματα των Κρητικών που είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία

Μέσα σε λίγες ώρες βγήκαν τα αποτελέσματα για την παρέα των τεσσάρων Κρητικών που πήγε οικειοθελώς στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για να ελεγχθεί για κορονοϊό έπειτα από ταξίδι που είχαν κάνει στην Ιταλία.

Σύμφωνα με την διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη βγήκαν τα αποτελέσματα από το Ιολογικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης τα οποία είναι Αρνητικά.

«Ενημερώθηκα πριν λίγο από τον επικεφαλής του Ιολογικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι τα τέσσερα δείγματα που είχαν ληφθεί είναι Αρνητικά» τόνισε μιλώντας στην ιστοσελίδα cretapost.gr η κ. Μπορμπουδάκη .

Στους 29 οι νεκροί στην Ιταλία - Πάνω από 1.000 κρούσματα

Στους 29 έφθασαν οι νεκροί από τον νέο κοροναϊό στην Ιταλία, καθώς υπέκυψαν το Σάββατο άλλοι οκτώ άνθρωποι σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Την ίδια ώρα ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχει φτάσει τα 1.049, με πολλές νέες περιπτώσεις να καταγράφονται, κυρίως στη βόρεια Ιταλία.

Ειδικότερα, τα περισσότερα κρούσματα της ασθένειας Covid-19 καταγράφονται στη Λομβαρδία, με 552 ασθενείς, ενώ ακολουθούν η Εμίλια Ρομάνα με 213 ασθενείς και το Βένετο με 189.

Το 38% των ασθενών έχει εισαχθεί το νοσοκομείο. Το 10% βρίσκεται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το 52% των ασθενών έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι υγειονομικές αρχές.

35 νέοι θάνατοι στην Κίνα –Επιβεβαιώθηκαν 573 νέα κρούσματα

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε 35 νέους θανάτους και 573 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού στην ηπειρωτική Κίνα ως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Ο αριθμός των θανάτων είναι μειωμένος σε σχέση με αυτόν που καταγραφόταν την Παρασκευή (47). Ο συνολικός απολογισμός των θανάτων εξαιτίας της επιδημίας ανήλθε σε 2.870. Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν περισσότερα από ό,τι μία ημέρα νωρίτερα (427), κατά την Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας.

Όλοι πλην ενός από τους θανάτους καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, εστία της κρίσης. Στην επαρχία αυτή καταγράφηκαν επίσης 570 από τα 573 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19.

Ακόμη 210 νέα κρούσματα στην Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) ότι κατέγραψε ακόμη 210 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των ασθενών σε 3.736, ανακοίνωσε το Κορεατικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC).

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν έκανε λόγο για «πλήρη» κινητοποίηση της κυβέρνησής του απέναντι στην επιδημία του νέου κορονοϊού, την ώρα που οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι αρκετά μέλη της χριστιανικής αίρεσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας στη χώρα είχαν ταξιδέψει στην κινεζική πόλη Ουχάν τον Ιανουάριο.

Η Νότια Κορέα, η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την covid-19 εκτός Κίνας, γνωρίζει τις τελευταίες ημέρες ραγδαία αύξηση των νέων κρουσμάτων, εν μέρει εξαιτίας μιας εντατικής εκστρατείας εντοπισμού.

Δεκάδες εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί στη χώρα και περισσότερες από 70 χώρες έχουν επιβάλει περιορισμούς στα ταξίδια προς τη Νότιας Κορέα.

Σχεδόν το 90% των νέων κρουσμάτων εντοπίζονται στην Ντέγκου, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Κορέας, και στη γειτονική επαρχία Βόρειο Γκιεονγκσάνγκ, διευκρίνισε το Κορεατικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC).

Ο απολογισμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί και άλλο καθώς οι αρχές έχουν αρχίσει να διενεργούν ελέγχους στους περισσότερους από 260.000 πιστούς της Εκκλησίας του Σιντσεόνζι του Χριστού, μια αίρεση η οποία συνδέεται με τα μισά κρούσματα που έχουν καταγραφεί στη Νότια Κορέα.

Η επιδημία της covid-19 έχει εξαπλωθεί ραγδαία στην αίρεση αυτή. Μία 61χρονη πιστή, γνωστή και ως «ασθενής 31», αφού εμφάνισε πυρετό στις 10 Φεβρουαρίου συμμετείχε σε τουλάχιστον τέσσερις τελετές στην Εκκλησία του Σιντσεόνζι προτού βρεθεί θετική στον νέο κορονοϊό.

Εξάλλου σήμερα το KCDC ανακοίνωσε ότι κάποια μέλη της αίρεσης είχαν ταξιδέψει τον Ιανουάριο στην πόλη Ουχάν της Κίνας, από όπου ξεκίνησε η επιδημία του νέου κορονοϊού. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Κουόν Τζουν-γουκ αξιωματούχος του KCDC επιβεβαιώνει την πληροφορία αυτή, αν και πρόσθεσε ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο αριθμός των μελών που έκανε το ταξίδι αυτό και αν αυτό έπαιξε ρόλο στο ξέσπασμα της επιδημίας.

Από την πλευρά της η εταιρεία Samsung Electronics ανέστειλε χθες Σάββατο για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας τη λειτουργία του εργοστασίου της στο Γκούμι, 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σεούλ, καθώς εντοπίστηκε τρίτο κρούσμα του νέου κορονοϊού μεταξύ των εργαζομένων.

Η Hyundai Motors, πέμπτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως, επίσης ανέστειλε τη λειτουργία ενός από τα εργοστάσιά της στην Ουλσάν εξαιτίας ενός κρούσματος του ιού SARS CoV-2

Νέα κρούσματα

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι κατέγραψε το πρώτο κρούσμα του κοροναϊού στην επικράτειά της, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για Ιρλανδό ο οποίος επέστρεψε από τη βόρεια Ιταλία.

Την ίδια ώρα ένας 78χρονος Αυστραλός, πρώην επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess, το οποίο παραμένει σε καραντίνα στα ανοικτά της Ιαπωνίας, έγινε το πρώτο θύμα του κοροναϊού στην Αυστραλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές.

Από την πλευρά της η Αρμενία ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα του νέου κοροναϊού, ένας πολίτης που επέστρεψε από το γειτονικό Ιράν, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν στο Facebook. Πρόκειται για έναν 29χρονο οποίος επέστρεψε στη χώρα του την Παρασκευή και επειδή δεν ένιωθε καλά επισκέφθηκε γιατρό.

Παράλληλα, και η Ταϊλάνδη κατέγραψε τον πρώτο της θάνατο από τον νέο κοροναϊό. Πρόκειται για έναν 35χρονο άνδρα που έπασχε και από δάγκειο πυρετό πέθανε από τον covid-19, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασθενειών στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα.

Η American Airlines ανέστειλε τις πτήσεις προς το Μιλάνο

Η American Airlines ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου [το πρωί σήμερα Κυριακή ώρα Ελλάδας] ότι αναστέλλει προς το παρόν όλες τις πτήσεις της προς και από το Μιλάνο, μερικές ώρες μετά τη νέα ταξιδιωτική οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για περιοχές της Ιταλίας όπου καταγράφονται κρούσματα της επιδημίας του νέου κορονοϊού.

Η AA ανέφερε ότι αναστέλλει τις πτήσεις της προς και από το Μιλάνο από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης και από το Μαϊάμι ως τουλάχιστον την 24η Απριλίου, επικαλούμενη τη μείωση της ζήτησης.

Χθες Σάββατο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε νεότερη ταξιδιωτική οδηγία, στο «Επίπεδο 4 — Μην ταξιδεύετε» για τη Λομβαρδία και το Βένετο στην Ιταλία, «λόγω του επιπέδου μετάδοσης μεταξύ μελών της κοινότητας και την επιβολή των διαδικασιών καραντίνας σε τοπικό επίπεδο».

Το Μιλάνο είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας της Λομβαρδίας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς δήλωσε χθες Σάββατο ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα συνεργαστεί με την Ιταλία για τον συντονισμό του ελέγχου της κατάστασης της υγείας των Ιταλών οι οποίοι ταξιδεύουν στις ΗΠΑ.

Τα ανανεωμένα δεδομένα - Η ταχέως εξελισσόμενη επιδημία

Συνοπτική επικαιροποιημένη ενημέρωση για τον Κορωνοϊό-Covid-19 από τον καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρύτανη ΕΚΠΑ, Θάνο Δημόπουλο.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου που διαπιστώθηκαν τα πρώτα κρούσματα, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 90000 κρούσματα και 2900 θάνατοι από τη νόσο (Covid-19) που προκαλεί ο νέος κορονοϊός (SARS-CoV-2). Το 95% των κρουσμάτων και το 97% των θανάτων έχουν σημειωθεί στην Κίνα, όμως η νόσος έχει πλέον εξαπλωθεί σε περισσότερο από 60 χώρες με αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων.

Μέσα σε δύο μήνες, έχουν δημοσιευθεί περισσότερο από 400 άρθρα σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά, φαινόμενο που διαπιστώνεται για πρώτη φορά στην ιατρική βιβλιογραφία και υποδηλώνει τη πολύ σημαντική κινητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας και των υγειονομικών δομών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολύ πρόσφατα άρθρα στα περιοδικά JAMA και New England Journal of Medicine παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για τον ιό, επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα της λοίμωξης καθώς και την πρόοδο που έχει γίνει στη διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της επιδημίας.

Ο ιός

Πρόκειται για έναν νέο βήτα-κορονοϊό με δυνατότητα μετάδοσης μεταξύ των ανθρώπων. Το γονιδίωμα του ιού, το οποίο αναλύθηκε πλήρως μέσα σε λίγες μέρες, ομοιάζει γενετικά με αντίστοιχο ιό των νυχτερίδων ενώ θεωρείται ότι μεταφέρθηκε στον άνθρωπο από κάποιο ενδιάμεσο ξενιστή, πιθανότατα τον φολιδωτό μυρμυγκοφάγο. Ο ιός έχει υψηλή συγγένεια για συγκεκριμένο υποδοχέα στην επιφάνεια των κυττάρων μας (ACE2) μέσω του οποίου διεισδύει και προκαλεί τη λοίμωξη. Η υψηλότερη έκφραση αυτού του υποδοχέα σε άντρες στην Κίνα μπορεί να εξηγεί την μεγαλύτερη νοσηρότητα των ανδρών σύμφωνα και με τα ως τώρα κλινικά δεδομένα. Ερωτήματα όπως πώς προέκυψε αυτός ο ιός, γιατί έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από τους προηγούμενους κορονοϊούς και ποιοι είναι οι καλύτεροι στόχοι για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών, αναμένεται να απαντηθούν στο άμεσο μέλλον.

Επιδημιολογικά δεδομένα

Η διάμεση περίοδος επώασης του ιού είναι 5-6 ημέρες με εύρος από 1-14 ημέρες, παρότι υπάρχουν αναφορές ότι μπορεί να διαρκεί και ως 24 ημέρες, στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψιν στο σχεδιασμό πολιτικών καραντίνας για την αποφυγή εξάπλωσης της λοίμωξης. Πιστεύεται ότι μεταδίδεται μέσω μεγάλων σταγονιδίων, έχει όμως ανευρεθεί στο αίμα και τα κόπρανα. Μένει να επιβεβαιωθεί αν μπορεί να μεταδοθεί αιματογενώς ή με τα κόπρανα καθώς αυτό θα μεταβάλλει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή μετάδοσης της λοίμωξης.

Κάθε ασθενής υπολογίζεται ότι μεταφέρει τον ιό σε 2-3 άτομα και θεωρείται πιθανή η μετάδοση από ασυμπτωματικά άτομα. Θεωρείται μάλιστα ότι πάνω από τις μισές περιπτώσεις κρουσμάτων Covid-19 που εξήχθησαν από την Κίνα δεν έχουν στην πραγματικότητα ανιχνευθεί. Με βάση μια μικρή μελέτη σε 9 εγκύους δεν φάνηκε μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο έμβρυο.

Κλινικά χαρακτηριστικά

Η λοίμωξη από τον νέο κορονοϊό εκδηλώνεται με μη ειδικά συμπτώματα όπως πυρετός (90%), βήχας (80%), κόπωση ή μυαλγίες (περίπου 20%). Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι κεφαλαλγία, πονόλαιμος, έμετος και διάρροια. Η διάμεση ηλικία των ασθενών είναι περίπου τα 50 έτη και ο αριθμός των παιδιών κάτω των 15 ετών που έχουν προσβληθεί είναι μικρός. Εργαστηριακά ευρήματα των ασθενών είναι η λεμφοπενία, οι αυξημένοι δείκτες φλεγμονής και τα αμφιτερόπλευρα διηθήματα στους πνεύμονες στην ακτινογραφία ή την αξονική θώρακος. Γενικά, 20% των ατόμων που θα νοσήσουν θα έχουν σοβαρά συμπτώματα και οι μισοί από αυτούς μπορεί να χρειαστούν μηχανική υποβοήθηση της αναπνοής. Η σοβαρότητα της λοίμωξης όμως ποικίλει και μάλιστα θεωρείται ότι εκτός της επαρχίας Ουχάν τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί είχαν πιο ήπια κλινική πορεία. Οι αποκλίσεις αυτές είναι συνέπεια της αναφοράς περιστατικών σε πραγματικό χρόνο ώστε να συγκεντρωθούν επιστημονικά δεδομένα. Καθώς υπάρχει σημαντικός αριθμός ασθενών με ήπια συμπτώματα φαίνεται ότι η βαρύτητα της λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό ομοιάζει με σοβαρή εποχική γρίπη. Επομένως, μπορούμε να προβλέψουμε ότι τελικά θα αποδειχθεί ότι η θνητότητα από τον νέο κορονοϊό θα είναι περίπου ίδια με αυτή του ιού της γρίπης δηλαδή γύρω στο 0,1%.

Διάγνωση

Καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται έχει σημασία για τους κλινικούς γιατρούς η θέσπιση κριτηρίων για τα ύποπτα κρούσματα ώστε να απομονώνονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Αρχικά αυτό περιελάμβανε άτομα που είχαν επισκεφθεί την Κίνα και είχαν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού. Η αύξηση των κρουσμάτων όμως σε διάφορες χώρες του κόσμου όπως η Ιταλία, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, αλλά και η ανεύρεση κρουσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν είχαν ταξιδέψει εκτός χώρας και δεν είχαν γνωστή επαφή με ύποπτο κρούσμα, αναμένεται να αλλάξει τις οδηγίες αυτές. Η διάγνωση γίνεται με μοριακή μέθοδο, αλλά για την αντιμετώπιση της επιδημίας θα πρέπει να αυξηθούν οι διαγνωστικές δυνατότητες σε όλες τις χώρες με τη χρήση απλούστερων μεθόδων.

Πρόληψη

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις στην πρόληψη της εξάπλωσης της λοίμωξης και η μέθοδος της καραντίνας που εφαρμόσθηκε εκτεταμένα στην Κίνα οδήγησε σε περιορισμό των κρουσμάτων. Η γενίκευση όμως της μεθόδου αμφισβητείται με τρανό παράδειγμα την εξάπλωση της λοίμωξης στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess όταν τέθηκε σε καραντίνα. Επιπλέον, από τη στιγμή που η λοίμωξη μεταδίδεται σε μια χώρα σε άτομα χωρίς ιστορικό ταξιδιών ή επαφής με γνωστά κρούσματα, μπορεί να ενδείκνυνται πρακτικές μείωσης της έκθεσης όπως η απομόνωση των ασθενών, το κλείσιμο των σχολείων και ο περιορισμός των μη αναγκαίων μετακινήσεων. Σημαντικό θέμα όμως είναι και η προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που αναλαμβάνει τη φροντίδα των ασθενών καθώς τα ποσοστά λοιμώξεων και η αναμετάδοση της λοίμωξης σε εργαζομένους στο χώρο της υγείας είναι μεγάλη. Το προσωπικό θα πρέπει να φορά συγκεκριμένο εξοπλισμό και να είναι εκπαιδευμένο στο σωστό χειρισμό του.

Θεραπεία

Προς το παρόν, η θεραπεία της νόσου είναι υποστηρικτική. Διάφορα αντιϊικά φάρμακα όπως η ρεμντεσιβίρη, ο συνδυασμός λοπιναβίρη/ριτοναβίρη, η χλωροκίνη και πρόσφατα η φαβιλαβίρη έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς όμως αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Περισσότερες από 100 κλινικές μελέτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη δοκιμάζοντας τόσο παλαιότερα όσο και νέα σκευάσματα για την αντιμετώπιση της λοίμωξης. Επιπλέον 11 υποψήφια εμβόλια βρίσκονται σε εξέλιξη και μέσα στο Μάρτιο αναμένεται να ξεκινήσει η φάσης 1 μελέτη για ένα από αυτά. Η ανοσοσφαιρίνη από άτομα που έχουν θεραπευθεί είναι επίσης μια υποψήφια θεραπεία, ιδίως για πρώιμη παρέμβαση. Με βάση μελέτη από την Κίνα, ο μέσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων ως τη νοσηλεία κυμαίνεται από 9 - 12 ημέρες διάστημα όπου η εφαρμογή θεραπευτικών πρακτικών μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση σοβαρών συμπτωμάτων.

Η επιδημία της λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δεν υπάρχει όμως προηγούμενο στην ιστορία αναφορικά με την ταχύτητα συγκέντρωσης επιστημονικών δεδομένων και γνώσης που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη τόσο πρωτοκόλλων και παρεμβάσεων έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης των ασθενών όσο και αποτελεσματικών φαρμάκων και ασφαλών εμβολίων.