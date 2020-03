Αθλητικά

Κορονοϊός: Αναβλήθηκε και το Moto GP της Ταιλάνδης

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μια ημέρα μετά την ακύρωση του Grand Prix μοτοσικλέτας στο Κατάρ.

Το Grand Prix μοτοσικλέτας (Moto GP) της Ταϊλάνδη, που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Μαρτίου, αναβλήθηκε λόγω της επιδημίας κοροναϊού (COVID-19), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της χώρας Ανουτίν Χαρνβιρακούλ.

«Πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στην πανδημία. Πρέπει να αναβάλουμε τον αγώνα μέχρι να υπάρξει νέα ειδοποίηση», δήλωσε ο Χαρνβιρακούλ που είναι επίσης υπουργός Υγείας.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται την επόμενη μέρα, μετά την ακύρωση του Grand Prix μοτοσικλέτας στο Κατάρ, τον πρώτο αγώνα της σεζόν, που ήταν να διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου.