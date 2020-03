Τοπικά Νέα

Τραγωδία: Γαμπρός και πεθερά πέθαναν μαζί

Μαύρη Καθαρά Δευτέρα για τη γυναίκα που έχασε τον σύζυγο και τη μητέρα της.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Καθαράς Δευτέρα στο Δομικό, όπου ένας άνδρας και η πεθερά του πέθαναν μαζί.

Η 84χρονη από την Μαντασία Δομοκού αισθάνθηκε αδιαθεσία το πρωί της Καθαράς Δευτέρας και ο γαμπρός της την πήγε στο Κέντρο Υγείας Δομοκού.

Κατά την επιστροφή τους, κι αφού είχε διαπιστωθεί ότι η ηλικιωμένη δεν αντιμετώπιζε κάποιο ανησυχητικό πρόβλημα υγείας, ο γαμπρός έπαθε ανακοπή, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το τζιπ του βγήκε εκτός πορείας, λίγο πριν από το χωριό Βούζι.

Διερχόμενος οδηγός που σταμάτησε για να δει τι συμβαίνει βρήκε το αυτοκίνητο με τη μηχανή αναμμένη και τον οδηγό σε άσχημη κατάσταση, με εμφανή τα συμπτώματα της ανακοπής. Στη θέση του συνοδηγού ήταν η πεθερά του χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός, ηλικίας 65 ετών περίπου, διακομίστηκε στο ΚΥ Δομοκού, όπου δυστυχώς λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς χωρίς ζωτικά σημεία διακομίστηκε και η πεθερά του, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Να σημειωθεί ότι ο άτυχος άνδρας δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και οι δυο «έφυγαν» από ανακοπή, ωστόσο η ιατροδικαστική έκθεση θα δείξει την ακριβή αιτία θανάτου γαμπρού και πεθεράς.

Πηγή: lamiareport.gr