Μενδώνη: προσβάλει την Ελλάδα ο διευθυντής του Βρετανικού μουσείου

Η απάντηση της υπουργού Πολιτισμού στον Χ. Φίσερ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

“Πληρωμένη” απάντηση έδωσε η Λίνα Μενδώνη στον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Χ. Φίσερ, ο οποίος υποστήριξε πως τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι της Ελλάδας αλλά… όλου του κόσμου! Μάλιστα έφτασε στο σημείο να πει πως δεν μπορούν καν να επανατοποθετηθούν, αφού είναι απλά… θραύσματα.

Η υπουργός Πολιτισμού χαρακτήρισε άστοχες τις δηλώσεις Φίσερ, τονίζοντας πως προσβάλλουν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τον θεσμό τον οποίο εκπροσωπεί.

Αναλυτικά το σχόλιο της κ. Μενδώνη:

«Οι χθεσινές δηλώσεις του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Hartwig Fischer, είναι ατυχείς, αν όχι απαράδεκτες, για έναν ουμανιστή επιστήμονα. Μαρτυρούν εσκεμμένη, τουλάχιστον, άγνοια των αρχαιολογικών και των ιστορικών δεδομένων που αφορούν στον Παρθενώνα.

Ο Η. Fischer προφανώς, παραγνωρίζοντας τη σημασία και τους κανόνες της ηθικής των μνημείων, αλλά και των μουσείων, προσβάλλει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τον θεσμό, τον οποίον ο ίδιος εκπροσωπεί».

Οι δηλώσεις Φίσερ:

Μεταξύ άλλων ο Χ. Φίσερ είχε δηλώσει πως “τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι θραύσματα χαμένου συνόλου που δεν μπορούν να επανατοποθετηθούν. Μόνο το 50% περίπου των αρχικών γλυπτών επιβιώνουν από την αρχαιότητα. Ο Παρθενώνας έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό μνημείο, ακριβώς επειδή τα γλυπτά του είναι ορατά όχι μόνο στην Αθήνα αλλά στο Λονδίνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Το δημόσιο όφελος από αυτή τη διανομή και το τι σημαίνει για την κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά είναι αυτονόητο και κάτι για το οποίο πρέπει να πανηγυρίζουμε».