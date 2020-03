Life

Jon Bon Jovi για Χάρι: "Ο καλλιτέχνης που ήταν παλαιότερα γνωστός ως πρίγκιπας"

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο τραγουδιστής συνέκρινε την έξοδο του Χάρι από τη βασιλική οικογένεια, με την περίοδο που ο τραγουδιστής Prince άλλαξε το όνομά του.

Ο τραγουδιστής και αρχηγός του συγκροτήματος Bon Jovi μιλώντας στο "The Zoe Ball Show Show", αστειευόμενος αποκάλεσε τον Χάρι: "Ο καλλιτέχνης που ήταν παλαιότερα γνωστός ως πρίγκιπας".

Ο τραγουδιστής του "Livin' On A Prayer" ήταν καλεσμένος σε ραδιοφωνικό στούντιο για να προωθήσει το πιο πρόσφατο single του συγκροτήματος, "Limitless" και το επερχόμενο άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο.

Αλλά ανέλυσε επίσης την ανακοίνωσή του από την περασμένη εβδομάδα ότι θα συνεργαστεί με τον Χάρι και το Games Invictus Foundation για ένα ειδικό πρότζεκτ.

"Κάνατε μια σημαντική ανακοίνωση ότι θα συνεργαστείτε με τον πρίγκηπα Χάρι", δήλωσε ο ραδιοφωνικός παραγωγός.

"Ναι, με τον καλλιτέχνη, παλαιότερα γνωστό ως πρίγκιπα" απάντησε ο Bon Jovi γελώντας και συγκρίνοντας την έξοδο του Χάρι από τη βασιλική οικογένεια, με την περίοδο που ο τραγουδιστής Prince άλλαξε το όνομά του και το αντικατέστησε με το σύμβολο της αγάπης στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τον πρίγκιπα Χάρι και πως προέκυψε ο Jon Bon Jovi, ο οποίος είναι γνωστός για τις φιλανθρωπικές του δράσεις, εξήγησε: "Μου ζητήθηκε να γράψω ένα τραγούδι για ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους στην Αμερική για στρατιώτες με διαταραχή μετατραυματικού στρες, (PTSD). Παρ' όλο που δεν είχα υπηρετήσει ποτέ στο στρατό, η μητέρα και ο πατέρας μου ήταν στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ και έτσι ήταν ένα θέμα που γνώριζα, αλλά όχι από πρώτο χέρι" τόνισε.

"Έστειλα το [τραγούδι] στον πρίγκιπα τον Αύγουστο - σκέφτηκα ότι για τους αγώνες για τραυματίες πολέμου, Invictus Games θα μπορούσενα είναι πολύ ισχυρό. Χρειάστηκε χρόνο για να το ακούσει και ήρθε σε επαφή μαζί μου. Και υπό το πρίσμα όλων όσων έχουν συμβεί στη ζωή του, το γεγονός ότι επέστρεψε σε αυτό τον σκοπό και είναι το πρώτο πράγμα που υπάρχει στη λίστα του, νομίζω ότι ήταν πολύ ξεχωριστό" σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο Bon Jovi ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και ο Χάρι ετοιμάζουν μια νέα εκδοχή του τραγουδιού του, "Unbroken".

"Ξαναγράφουμε το τραγούδι με τη χορωδία Invictus και έτσι οι στρατιώτες θα τραγουδήσουν το τραγούδι" είπε. "Θα το κυκλοφορήσουμε ως δίσκο και τα έσοδα θα διατεθούν στους αγώνες Invictus. Ο Χάρι θα είναι στο studio μαζί μου και θα το ξαναηχογραφήσουμε" πρόσθεσε.