Κοινωνία

Ανατροπή στην δίκη του ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό οδηγού ταξί - Τι πρότεινε η Εισαγγελέας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η εισαγγελική πρόταση για τον ηθοποιό που κατηγορείται για βιασμό οδηγού ταξί.

Την αθώωση του 30χρονου ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό νεαρού οδηγού ταξί το Νοέμβριο του 2018 ζήτησε η Εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Η εισαγγελική λειτουργός μετά από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση του καταγγελλόμενου βιασμού, ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει αθώο λόγω αμφιβολιών για την κατηγορία του βιασμού τον ηθοποιό που παραμένει προσωρινά κρατούμενος επί 15 μήνες και να τον καταδικάσει μόνο για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την κρίση της εισαγγελικής λειτουργού, στην υπόθεση «έχουν διατυπωθεί εκατέρωθεν αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για το τι έχει συμβεί την επίμαχη βραδιά. Για όλα όσα έχουν διατυπωθεί υπάρχει ένας αντίλογος».

Ωστόσο, όπως τόνισε, στην δικογραφία υπάρχει «ένα αποδεικτικό στοιχείο για το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει αντίλογος και αυτό είναι η έκθεση DNA της Iατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, η οποία δεν αφήνει περιθώρια, από την οποία προκύπτει ότι δεν εντοπίστηκε κανένα γενετικό ίχνος του κατηγορουμένου, στον οδηγό ταξί». Η Εισαγγελέας τόνισε ότι ο γενετιστής Γιώργος Φιτσιάλος που κατέθεσε στην δίκη «εισέφερε στο δικαστήριο μια ακαταμάχητη επιστημονική άποψη ότι μόνο τα μάτια δεν αφήνουν DNA».

Η υπόθεση έφθασε στην δικαιοσύνη μετά από καταγγελίες 25χρονου οδηγού ταξί, το οποίο είχε μισθώσει το επίμαχο βράδυ ο κατηγορούμενος μέσω πλατφόρμας, ότι με την βοήθεια ναρκωτικών ουσιών ο ηθοποιός τον είχε βιάσει στην περιοχή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Η διαδικασία συνεχίζεται με αγορεύσεις δικηγόρων.