Οδηγοί ταξί έκαναν “κούρσες” με tablet αντί για ταξίμετρα (εικόνες)

Τι αποκάλυψαν τροχονομικοί έλεγχοι. Πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν. Πρόστιμα στους οδηγούς.

Με απενεργοποιημένα ταξίμετρα έκαναν δρομολόγια οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψαν τροχονομικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην πόλη.



Οι παραβάτες αυτοκινητιστές, αντί ταξίμετρου, είχαν τοποθετήσει ηλεκτρονική συσκευή (tablet), στην οποία εγκατέστησαν εφαρμογή καταγραφής οφειλόμενου κομίστρου που εμφάνιζε μεν στην οθόνη ψηφιακό ταξίμετρο, αλλά δεν καθιστούσε δυνατή την έκδοση αποδείξεων.



Σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν, εννέα οδηγοί φαίνεται πως εκτελούσαν «κούρσες» με τον παραπάνω τρόπο και εις βάρος τους βεβαιώθηκαν ισάριθμες παραβάσεις.



Κατά τους ίδιους ελέγχους που έγιναν το διάστημα 20-29 Φεβρουαρίου από προσωπικό της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων της διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης βεβαιώθηκαν άλλες οκτώ παραβάσεις που αφορούσαν τα εξής: εγκατάσταση μηχανισμού-διακόπτη, με τον οποίο ο οδηγός επενέβαινε κατά βούληση στην ορθή λειτουργία του ταξιμέτρου (1 παράβαση), επιλογή επιβατών (3), παραβίαση σειράς προτεραιότητας (2), λήξη άδειας ικανότητας οδήγησης (2) και στέρηση ειδικής άδειας αυτοκινητιστή (2). Σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι ανάλογοι έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται συστηματικά.