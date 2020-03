Πολιτική

Μεταναστευτικό: διπλωματικός μαραθώνιος του Νίκου Δένδια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διαδοχικές συναντήσεις του υπουργού Εξωτερικών με πρέσβεις κρατών εντός και εκτός της ΕυρωπαΪκής Ένωσης…

Συνεχίζει την διεθνοποίηση του μεταναστευτικού η Αθήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τους πρέσβεις της Ρωσίας, της Κίνας, τον επιτετραμμένο του Ηνωμένου Βασιλείου και τον Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.

Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε, επίσης, τους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις στο μεταναστευτικό και την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων από τις ελληνικές αρχές.

Την κυνική και επιθετική εργαλειοποίηση της ανθρώπινης δυστυχίας από την πλευρά της Τουρκίας, κατήγγειλαν o Νίκος Δένδιας και o Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα. Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, τόνισαν τη ιδιαίτερη σημασία της έμπρακτης αλληλεγγύης και στήριξης της ΕΕ προς την Ελλάδα.

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε το μήνυμα πως «η Ελλάδα σήμερα υπερασπίζεται τα σύνορα της Ευρώπης» και αποσαφήνισε: «Προφανώς, όχι από τις χιλιάδες δυστυχισμένων ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα μίας οργανωμένης, απάνθρωπης και απόλυτα καταδικαστέας χειραγώγησης. Αλλά από την πρωτοφανή σε κυνισμό απόφαση της τουρκικής ηγεσίας να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους αυτούς ως πιόνια για την άσκηση πρωτοφανών διπλωματικών πιέσεων προς την Ευρώπη. Πιέσεων που περιλαμβάνουν τη χρήση ανήλικων παιδιών ως αιχμή του δόρατος».



Περαιτέρω σημείωσε, ότι παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του Τούρκου ομόλογού του ότι η Τουρκία τηρεί τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση του 2016, η ‘Αγκυρα την παραβιάζει ανερυθρίαστα, όχι μόνο διατυμπανίζοντας ότι τα σύνορα της είναι ανοικτά, αλλά και διευκολύνοντας χιλιάδες ανυποψίαστους ανθρώπους να μεταβούν στα χερσαία σύνορα ή τη θαλάσσια οριογραμμή μας. «Μία ασύμμετρη απειλή για την Ευρώπη» όπως είπε, «μια απειλή που έχει οργανωθεί και ενισχυθεί λόγω και έργω από την τουρκική πλευρά, με συγκεκριμένες μεθοδεύσεις, όπως η κατασκευή και διασπορά ψευδών ειδήσεων και η παρότρυνση των τουρκικών αρχών προς τους μετανάστες να κινηθούν προς τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα».

Αναφερόμενος στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ της προσεχούς Παρασκευής, είπε πως θα συζητηθεί η συλλογική αντιμετώπιση του ζητήματος, εξηγώντας ότι έχει ήδη ενημερώσει τηλεφωνικά μεγάλο αριθμό ομολόγων του, καθώς και τους πρεσβευτές της ΕΕ και των μόνιμων μελών του ΣΑ του ΟΗΕ.



Σχετικά με την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Έβρο, μαζί με τους προέδρους της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, ανέφερε ότι «αυτό είναι, ήδη, μία ισχυρή ένδειξη αλληλεγγύης και υποστήριξης από πλευράς και των τριών ευρωπαϊκών θεσμών» και πρόσθεσε: «Αναμένουμε την ίδια έμπρακτη στήριξη και συλλογική ανάληψη ευθυνών από όλα, ανεξαιρέτως, τα κράτη-μέλη της ΕΕ. H ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να προχωρήσει πέραν των λόγων» είπε.

Απευθυνόμενος στον Αυστριακό ομόλογό του, ευχαρίστησε την Αυστρία εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για την άμεση έκφραση ετοιμότητας της να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Προσέτι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. «Και εδώ, η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι κατά κανόνα παραβατική και πολλές φορές προκλητική, μετερχόμενη τις γνωστές μεθοδεύσεις, την παραβίαση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη και την απόπειρα σφετερισμού κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Πολιτική που θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στα νότια σύνορα της ΕΕ, υπονομεύοντας τις συλλογικές μας προσπάθειες και υποδαυλίζοντας προκλήσεις, όπως είναι η παράτυπη μετανάστευση και η τρομοκρατία» είπε ο κ. Δένδιας.

Επίσης, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, στον απόηχο της Διάσκεψης της Θεσσαλονίκης και εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ζάγκρεμπ, καθώς και η περαιτέρω βελτίωση των διμερών σχέσεων, τις οποίες ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε άριστες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη στήριξη της ΕΕ προς την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας την γενναιόδωρη, είπε ότι το ποσό ανέρχεται σε 6 δισ. ευρώ και δεν έχει ακόμη απορροφηθεί. Γι΄ αυτό, εξήγησε ότι «οποιαδήποτε αιτίαση κι αν έχει η Τουρκία στον τρόπο διάθεσης αυτών των χρημάτων, η εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου για να ασκηθεί πίεση στην ΕΕ είναι απολύτως απαράδεκτη».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων της Αυστρίας, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, χαρακτήρισε ως επίσκεψη αλληλεγγύης και στήριξης τη σημερινή παρουσία του στην Αθήνα, θέλοντας να στείλει και ένα μήνυμα προς την Ευρώπη για τη σημαντική δουλειά που κάνει η Ελλάδα προκειμένου να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Επίσης, εξέφρασε την ετοιμότητα της Αυστρίας να υποστηρίξει την Ελλάδα «με όλη της την καρδιά» υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη εκτίμηση της χώρας του για τη δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης υπό το καθεστώς της πίεσης την οποία δέχεται.

Ο Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ εξέφρασε την ικανοποίηση του για την έναρξη των διαδικασιών της Frontex, ενώ έκανε γνωστό ότι η Αυστρία θα στείλει 1 εκατ. ευρώ στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, όπως επίσης θα παράσχει βοήθεια σε είδος και ανθρώπινο δυναμικό. «Ήδη, 14 στελέχη βρίσκονται στην Ελλάδα και είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε περισσότερο προσωπικό προκειμένου να ενισχύσουμε τις προσπάθειες στη μεθόριο, είτε διμερώς είτε μέσω της Frontex», ανακοίνωσε επίσης.

Ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να στείλουμε ένα μήνυμα. Και από δικής μας πλευράς θα είναι μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης προς την ελληνική κυβέρνηση για όλα όσα κάνει και προσπαθεί να επιτύχει στα ελληνικά σύνορα».

Αναφερόμενος στην αναγκαιότητα εξέτασης των αιτιών της κατάστασης αυτής, εξήγησε ότι η χώρα του θα στείλει επίσης 3 εκατ. ευρώ άμεσης βοήθειας στην περιοχή του Ιντλίμπ της Συρίας για τους εσωτερικά εκτοπισμένους, ώστε να παραμείνουν εκεί.

«Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά κυνικής πολιτικής από πλευράς της Τουρκίας, που γίνεται εις βάρος των ευάλωτων ανθρώπων, οι οποίοι στέλνονται με παραπληροφόρηση στα σύνορα» είπε. Ενώ σχετικά με την κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, τόνισε ότι από την πλευρά της Ευρώπης αυτή τηρήθηκε προσφέροντας εξαιρετικά ουσιαστική οικονομική βοήθεια στην Τουρκία, η οποία εξακολουθεί να παρέχεται. Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, επισήμανε. «Θέλουμε να δούμε την Τουρκία να αλλάζει γνώμη. Με κανένα τρόπο δεν επιθυμούμε να επαναληφθεί η κατάσταση του 2015-2016» είπε και πρόσθεσε ότι «σήμερα είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι από τότε». Στο σημείο αυτό έκανε ειδική αναφορά στην Αθήνα, λέγοντας ότι «εδώ έχουμε έναν πολύ ισχυρό εταίρο στον οποίο μπορούμε να στηριχθούμε, να συνεργαστούμε».

Σε ερώτηση αναφορικά με την δίκαιη κατανομή των προσφύγων, ο κ. Σάλενμπεργκ τόνισε: «Αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση όπου οι άνθρωποι εργαλειοποιούνται και πιστεύω ότι θα ήταν λάθος η προσέγγιση να ξεκινήσουμε τώρα μία συζήτηση για κατανομή και ποσοστώσεις. Όσοι βρίσκονται στα σύνορα δεν είναι όλοι από τη Συρία, είναι άνθρωποι που χρόνια κατοικούν στην Τουρκία». «Η κατανομή αυτών των ανθρώπων μέσα στην Ευρώπη για εμάς θα σήμαινε ότι τους προσκαλούμε, με αποτέλεσμα την επόμενη στιγμή της κατανομής να βλέπαμε άλλους 20-30.000 στα σύνορα. Η πολιτική μας είναι να εμποδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μπουν παράνομα στην Ελλάδα, να περάσουν τα σύνορα της ΕΕ. Αυτή πρέπει να είναι η πολιτική μας και σε αυτή σας υποστηρίζουμε πλήρως» διαμήνυσε καταληκτικά.