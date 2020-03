Πολιτισμός

Η κλασική κιθάρα και οι Τέχνες συναντούν την ποίηση της Κλέλιας Χαρίση

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, σπουδαίοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν την “Μουσική της ποίησης”.

H «Μουσική της Ποίησης» της Κλέλιας Χαρίση παρουσιάζεται στον ΙΑΝΟ.

Η βραδιά είναι τιμητικά αφιερωμένη στη μεγάλη Ελληνίδα ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, η οποία υπογράφει τον πρόλογο και την αγγλική μετάφραση στη δίγλωσση ποιητική συλλογή της Κλέλιας Χαρίση «Αλλαγή Φρουράς-Change Of Guard” από τις εκδόσεις IANOS, με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Θα παρουσιαστεί επίσημα το μελοποιημένο ποίημα «Αλλαγή Φρουράς» της Κλέλιας Χαρίση, σε σύνθεση και ερμηνεία του Σταύρου Σιόλα, καθώς και η «Ελληνίζουσα Αρπαγή», σε ποίηση Κλέλιας Χαρίση και μουσική του καταξιωμένου συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου , αφιερωμένο στην καμπάνια επαναπατρισμού Αφροδίτης της Μήλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την εύρεση της, υπό την Αιγίδα της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής της UNESCO.

Φιλική συμμετοχή:

Παναγιώτης Μάργαρης συνθέτης-κιθαρίστας

Σταύρος Σιόλας: Συνθέτης, ερμηνευτής

Ρεβέκκα Ρούσση στιχουργός,

Ελισάβετ Καρατζόλη συνθέτης-ερμηνεύτρια,

Ηλίας Παπακωνσταντίνου ποιητής-αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών,

Χρήστος Κούκης ποιητής-Ιδρυτής Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Κρήτης.

Στο πιάνο ο διακεκριμένος μαέστρος Παναγής Μπαρμπάτης.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά από το IANOS RADIO

Είσοδος (με κρασί ή μπύρα): 13€

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00.