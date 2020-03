Πολιτική

“Νέοι πολίτες και Σύνταγμα”: προσομοίωση λειτουργίας του Κοινοβουλίου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Oι στόχοι και το πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης, που θα γίνει παρουσία Ελλήνων βουλευτών.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε συγχρηματοδότηση με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεχίζοντας το έργο της πολιτειακής εκπαίδευσης των νέων στις 7 Μαρτίου 2020 διοργανώνει την πρώτη Προσομοίωση Λειτουργίας του Κοινοβουλίου, η οποία αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα». Η παραπάνω εκπαιδευτική δράση θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (αίθουσα τελετών «Αριστοτέλης», Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 136 & Φραγκούδη Πάντου, Αθήνα) παρουσία βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα διαρκέσει 7 ώρες (10.00 – 17.00).

Η Προσομοίωση Λειτουργίας του Κοινοβουλίου ενσωματώνει δημιουργικές ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες παιχνιδιού ρόλων με στόχο:

Να γίνει αντιληπτός ο τρόπος σύγκλισης της Βουλής, οργάνωσης και λειτουργίας της.

Να κατανοηθούν τα είδη των αρμοδιοτήτων της Βουλής με έμφαση στα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου καθώς και στις νομοθετικές αρμοδιότητες.

Να αναπαρασταθεί δημιουργικά μέρος της εργασίας των Επιτροπών της Βουλής καθώς και των κοινοβουλευτικών συνόδων.

Η παραπάνω εκπαιδευτική δράση απευθύνεται σε νέους ηλικίας 22-30 ετών από διάφορα γνωστικά πεδία και θα διενεργηθεί σε δύο στάδια: το προπαρασκευαστικό και το κυρίως εμπειρικό-βιωματικό.

Το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Μαρτίου 2020 στο Innovathens (powered by Samsung, Πειραιώς 100, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων) με δύο ξεχωριστές ομάδες των 50 ατόμων ανά ημέρα, οι οποίες θα εμπλακούν σε ένα βιωματικό σεμινάριο (workshop) με στόχο τη δημιουργική εξοικείωσή τους με τα μέσα Κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες επερωτήσεις) καθώς και με τις διαδικασίες Νομοθέτησης.

Στο δεύτερο στάδιο οι 100 νέοι πολίτες ερχόμενοι σε άμεση επαφή με βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου θα ζήσουν σε πραγματικό χρόνο την πραγμάτωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Οι συμμετέχοντες μέσα από τα κατάλληλα ερεθίσματα θα σκεφτούν, θα συγκρουστούν, θα ανταλλάξουν απόψεις και επιχειρήματα, θα αντιμετωπίσουν αντεγκλήσεις, θα συναποφασίσουν, προσομοιώνοντας με τον δικό τους τρόπο τεχνικές δημόσιου διαλόγου κοινοβουλευτικού χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» και το κοινό στο οποίο απευθύνονται μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.syntagmawatch.gr/draseis/