Κοινωνία

Έβρος: Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κοντά στους φρουρούς των συνόρων (εικόνες)

Η συγκίνηση και το δώρο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμου στους άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στη γέφυρα του Πετάλου Φερών μετέβη, σήμερα το πρωί, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β', ο οποίος ευχήθηκε καλή δύναμη στα στελέχη του Στρατού, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που δρουν στην περιοχή για την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

Ο κ. Ιερώνυμος, ο οποίος πραγματοποιεί, σήμερα, επίσκεψη στον Έβρο, συνομιλώντας με τον διοικητή της ΧΙΙ μεραρχίας πεζικού Αλεξανδρούπολης Άγγελο Χουδελούδη, δήλωσε: «Αισθάνομαι συγκίνηση και υπερηφάνεια. Λυπάμαι αυτές τις ψυχές των ανθρώπων που σπρώχνονται προς τα εδώ, γιατί γίνονται εργαλεία στα χέρια των άλλων. Πρέπει, εμείς που είμαστε εδώ που φτάνουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, να είμαστε απαιτητικοί, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Ο λαός μας σας αγαπάει (σ.σ. τους ένστολους) πάρα πολύ και ένοιωσε περήφανος αυτές τις ημέρες, βλέποντας έστω αυτές τις τραγικές σκηνές, οι οποίες προβάλλονται για να δημιουργούν και εντυπώσεις πολλές φορές. Αισθανθήκαμε ότι κάτι σπουδαίο γίνεται σε αυτόν τον χώρο και ο στρατός μας είναι εκείνος ο οποίος πρωτοστατεί, προχωρεί κι εμείς καμαρώνουμε και προσευχόμαστε».

Ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος χάρισε στους άνδρες των σωμάτων ασφαλείας από μία Καινή Διαθήκη, ευχήθηκε «να υλοποιηθούν τα όσα ανακοίνωσαν χθες οι Ευρωπαίοι ηγέτες από τις Καστανιές και όταν ξανάρθουμε να είναι όλα ειρηνικά και όμορφα».

Από την πλευρά του, ο διοικητής κ. Χουδελούδης διαβεβαίωσε ότι υπάρχει ενιαία γραμμή και ενιαίος τρόπος λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας, που συνεργάζονται νυχθημερόν. «Όλοι μαζί και οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας μια γροθιά. Μας υποστηρίζει ο λαός από πίσω, με πρωτεργάτη την Εκκλησία πάντα», τόνισε, ενώ αναφερόμενος σε όσους επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα, σημείωσε: «εμείς τους λέμε την αλήθεια, αυτοί έχουν παραπλανηθεί, δεν φταίνε».

Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του κ. Ιερώνυμου είναι οι Καστανιές, στο βόρειο τμήμα του νομού. Τον Αρχιεπίσκοπο συνοδεύουν οι μητροπολίτες Διδυμότειχου, Ορεστιάδος & Σουφλίου Δαμασκηνός, Ξάνθης & Περιθεωρίου Παντελεήμων, Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος και Μαρωνείας & Κομοτηνής Παντελεήμων.