Πολιτική

Μήνυμα αλληλεγγύης της ΕΕ από τον Έβρο: Η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή ασπίδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χρηματική έκτακτη βοήθεια προς την Ελλάδα προανήγγειλε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Οι ελληνικές ανησυχίες είναι δικές μας ανησυχίες, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Δηλώνουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της από τον Έβρο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τοποθέτησή της δήλωσε κατηγορηματικά: «»Η κατάσταση στα σύνορά μας δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να χειριστεί η Ελλάδα μόνη της, είναι ευθύνη της Ευρώπης συνολικά και θα διαχειριστούμε το πρόβλημα με τάξη, με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα».

Σαρλ Μισέλ: πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες καταστάσεις οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι «να μη μένουμε στις Βρυξέλλες και να βρισκόμαστε στο πεδίο για να έχουμε την καλύτερη δυνατή κατανόηση». «Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα», υπογράμμισε από τις Καστανιές Έβρου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εξήρε το ρόλο της χώρας μας στην υποστήριξη των συνόρων γιατί ακριβώς όπως είπε «αυτό που κάνετε είναι κρίσιμης σημασίας για την ΕΕ».

Εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη της ΕΕ επισημαίνοντας «είμαστε μαζί σας» και τόνισε: «Εμπιστευόμαστε την κυβέρνησή σας και για τον επιπλέον λόγο ότι αν και έχετε ένα πολύ σημαντικό έργο επιδοκιμάζουμε το ότι λειτουργείτε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο». Προσέθεσε επίσης ότι «σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συνεχίσουμε να εγγυόμαστε τη συμφωνία με την Τουρκία και περιμένουμε από την τουρκική πλευρά να τηρεί αυτή τη συμφωνία». Επίσης, τόνισε ότι υποστηρίζουμε τις προσπάθειες από τα Ηνωμένα Έθνη για την επίτευξη ειρηνικής λύσης στη Συρία για να δώσουμε θετικές προοπτικές στο μέλλον.

Σασόλι: Ανάγκη να χαραχθεί ενιαία, ευρωπαϊκή μακροπρόθεσμη στρατηγική για το μεταναστευτικό

«Ζούμε ενεργούμε, είμαστε μαζί και μαζί πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας», υπογράμμισε ο Σαρλ Μισέλ κλείνοντας την παρέμβασή του. Ο πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι επισήμανε πως είναι πολύ σημαντικό που σήμερα βρέθηκαν στον Έβρο, μαζί όλες οι πλευρές, πολιτική εκπροσώπηση, Κοινοβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο, ελληνική κυβέρνηση και υπογράμμισε την ανάγκη να χαραχθεί ενιαία, ευρωπαϊκή μακροπρόθεσμη στρατηγική για το μεταναστευτικό.

«Έχουμε ανάγκη από κάτι που το βλέπουμε καθημερινά: να ενισχύσουμε μία κοινή πολιτική για το μεταναστευτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε από τις Καστανιές Έβρου ο Νταβίντ Σασόλι. Εξέφρασε μάλιστα την ανησυχία του γιατί πολλές κυβερνήσεις μπορεί να μη συναισθάνονται, να μη συνειδητοποιούν αυτή την ανάγκη, και είπε πως αν πριν ενάμιση χρόνο «είχαμε ακούσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαμε προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου-2 πιθανότατα σήμερα δεν θα αντιμετωπίζαμε αυτές τις συνθήκες».

«Η Ευρώπη είναι που πρέπει να ασκήσει μεταναστευτική πολιτική, να συμμεριστεί το βάρος του μεταναστευτικού, να το ανακατανείμει ισοδύναμα. Αλλά κυρίως να έχει ενιαία πολιτική, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εγγυηθεί κατοχυρωμένες αξίες και δικαιώματα και να είμαστε υπερήφανοι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε. Υπογράμμισε ότι η κοινή παρουσία των Ευρωπαίων αξιωματούχων στη μεθόριο στον Έβρο, αποτελεί ακριβώς «ένα κάλεσμα στην Ευρώπη να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα την πιθανότητα εκπόνησης κοινής πολιτικής στο μεταναστευτικό».

Επίσης είπε πως πρέπει να εκφραστούν ευχαριστίες, στην Ελλάδα, στους Έλληνες πολίτες σε όλους όσοι προσπάθησαν και προσπαθούν να προστατεύσουν ανθρώπους αλλά και να πούμε στην Τουρκία ότι «θέλουμε να συνδιαλαγούμε, να συζητήσουμε αλλά θα πρέπει να σεβαστεί τις συμφωνίες». Τέλος επισήμανε ότι κρίσιμο ζήτημα είναι αντιμετωπιστεί το θέμα με τα ασυνόδευτα παιδιά.