Νέες υπερπτήσεις τουρκικών F-16 στο Αιγαίο

Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι, την ώρα που η κατάσταση στον Έβρο συνεχίζει να είναι έκρυθμη.

Μία εβδομάδα μετά την προηγούμενη πτήση δύο ζευγών τουρκικών αεροσκαφών πάνω από τη Ρω, το Φαρμακονήσι, τους Λειψούς και τους Αρκιούς, σήμερα το μεσημέρι δύο ζεύγη τουρκικών αεροσκαφών ξαναπέταξαν πάνω από τα ακριτικά νησιά, την ώρα που στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο η κατάσταση παραμένει έκρυθμη.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ: ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από τη Ρω στις 13:03 μ.μ. στα 23.000 πόδια και 8 λεπτά αργότερα ξαναπέταξε πάνω από το ακριτικό νησί στα 5.000 πόδια.

Περαιτέρω, ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, επίσης, πέταξε πάνω από:

-Το Φαρμακονήσι στα 25.000 πόδια, στις 13:33 μ.μ.

-Τους Λειψούς στα 26.000 πόδια, δύο λεπτά αργότερα και

-Τους Αρκιούς στα 26.000 πόδια, στις 13:37 μ.μ..

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη τουρκικά αεροσκάφη είχαν πετάξει πάνω και από το Κουνέλι, νοτίως του Αγαθονησίου και την Παναγιά. Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.