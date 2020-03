Αθλητικά

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: “Κλίμα τρομοκρατίας” από κουκουλοφόρους και την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανακοίνωση για τα όσα καταγγέλλει ότι συνέβησαν στο ΣΕΦ εξέδωσε η πράσινη ΚΑΕ, ενώ η Euroleague διενεργεί πειθαρχικό έλεγχο.

Με μία μακροσκελή ανακοίνωση την επομένη της ήττας από τον Ολυμπιακό (81-78) για την 27η αγωνιστική της Euroleague, η KAE Παναθηναϊκός κάνει λόγο για «κλίμα τρομοκρατίας προς την αποστολή της ομάδας μας στο ΣΕΦ», για «επίθεση που δέχτηκε ο κ. Γιαννακόπουλος εισερχόμενος στο γήπεδο από διαπιστευμένα άτομα της ΚΑΕ Ολυμπιακός», καθώς και για «αυτόνομο κράτος Πειραιά-Φαλήρου». Την ώρα που η Euroleague διενεργεί πειθαρχικό έλεγχο, όπως κάνει κάθε φορά που υπάρχουν αναφορές ή καταγγελίες για παραπτώματα, οι «πράσινοι» εκφράζουν δυσαρέσκεια προς τη διοργανώτρια Αρχή για τον εξής λόγο: «Χθες λοιπόν που προπηλακίστηκε ο κατά την Euroleague μέτοχος ομάδας δεν είδαμε καμία ευαισθησία. Αιδώς Αργείοι...».

Αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρεται:

«Τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στο Στάδιο «Ειρήνης» και Φιλίας δεν μας προξένησαν καμία εντύπωση, καθώς είχε φροντίσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός να μας τα προαναγγείλει. Χωρίς καμία ντροπή είχαν καταθέσει εγγράφως κιόλας, πως θα βιώσουμε "πυροδότηση εκτεταμένων εκτροπών και αντιαθλητικών συμπεριφορών".

Σε πλήρη συνεργασία λοιπόν με τους κουκουλοφόρους, αυτούς που οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχαν πρόσφατα εναγκαλισμούς, φρόντισαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρομοκρατίας στην αποστολή της ομάδας μας. Επειδή μέσα στο σχέδιο τους ήταν να τρομοκρατήσουν και τους επαγγελματίες φωτογράφους, ώστε να μην απαθανατίσουν τα γεγονότα, σας παραθέτουμε το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό για να ενημερωθεί όλη η φίλαθλη γνώμη για τα τεκταινόμενα στο αυτόνομο κράτος του Πειραιά και Φαλήρου.

Η διοργανώτρια αρχή και η υπεύθυνη ασφαλείας της, έχει καταγράψει την επιχείρηση εισβολής στα αποδυτήρια μας, αλλά και την επίθεση που δέχτηκε ο κ. Γιαννακόπουλος εισερχόμενος στο γήπεδο από διαπιστευμένα άτομα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως και ότι δεν υπήρξε καμία σύσταση από την ηχητική εγκατάσταση από την γηπεδούχο ομάδα. Πως να υπάρξει αφού αυτή τα σχεδίασε και εκτέλεσε;

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως μετά από την επίσημη ενημέρωση του υπευθύνου ασφάλειάς μας προς τον αντίστοιχο του Ολυμπιακού ότι ο κ. Γιαννακόπουλος θα παραμείνει στα αποδυτήρια για το δεύτερο ημίχρονο, αυτά δέχτηκαν επίθεση από τους διαπιστευμένους της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Το μεγάλο ενδιαφέρον μας όμως είναι να δούμε τι αναγράφονται στις επίσημες εκθέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας που πληροφορούμαστε ότι μετράει και τραυματίες που επισκέφτηκαν μάλιστα το 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Σε ένα ευνομούμενο Κράτος κανονικά δεν θα έπρεπε να απορούμε. Το πράττουμε όμως γιατί η συμπεριφορά της Αστυνομίας, της αρχής δηλαδή για την τάξη και την ασφάλεια ΟΛΩΝ των Ελλήνων, ήταν τουλάχιστον περίεργη για να μην πούμε ύποπτη.

Πριν από την έναρξη του αγώνα φρόντισε να "προειδοποιήσει" τον κ. Γιαννακόπουλο να μην προσέλθει στο γήπεδο. Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης έδινε... συμβουλές και προειδοποιήσεις στους υπεύθυνους ασφαλείας του κ. Γιαννακόπουλου για το από που θα δεχτούν επίθεση και στο ημίχρονο ζητήθηκε η απομάκρυνση του κ. Γιαννακόπουλου από το γήπεδο.

Σε πλήρη συνύπαρξη στο χώρο με τους διαπιστευμένους κουκουλοφόρους, η Αστυνομία δεν προέβη σε καμία σύλληψη, παρά των πολλών ποινικών αδικημάτων που λάμβαναν χώρα μπροστά της και όλα αυτά υπό το βλέμμα του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη... »

Κύριε Χρυσοχοϊδη, γνωρίζετε καλύτερα από όλους πως η Αστυνομία έχει καθήκον να ενεργεί και όχι να παρατηρεί. Το πράττει εξαιρετικά στα σύνορα της Ελλάδας μας.

Περιμένουμε όμως την διενέργεια ΕΔΕ και της απόδοσης ευθυνών σε όσους επέτρεψαν τα άνωθι αδικήματα. Ελπίζουμε πως το Υπουργείο Προστασίας έχει ακόμα δικαιοδοσία στο αυτόνομο κράτος Πειραιά-Φαλήρου. Χθες δεν το δείξατε. Σήμερα πρέπει να το αποδείξετε.

Για αυτό που δεν είμαστε καθόλου σίγουροι για το αν αντιλαμβάνεται τον ρόλο του, είναι για το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Κύριε Αυγενάκη όλα καλά; Ελπίζουμε να είστε καλά στην υγεία σας και να μην υποφέρετε από αφωνία, όπως σας συμβαίνει όποτε ο Παναθηναϊκός πέφτει θύμα βίας. Περιμένουμε με ενδιαφέρον το... tweet που θα καταδικάζετε την βία που δεχτήκαμε χθες και θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην καταπολέμηση της...

Κύριοι, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έχει αποδείξει με ΠΡΑΞΕΙΣ πως θέλει και μπορεί να καταπολεμήσει την βία. Μακάρι να είχε συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια την πολιτεία και τις ομάδες. Κάποιες ομάδες προσπαθούν. Κάποιες άλλες όχι μόνο δεν προσπαθούν, αλλά συνδράμουν στον φαύλο κύκλο της βίας. Το κάνουν από επιλογή τους και κρίνονται. Για το Κράτος όμως (όχι αυτό του Ολυμπιακού), δεν υπάρχει επιλογή. Είναι καθήκον του να κάνει τα πάντα να εξαλείψει τη βία, όχι να την κουκουλώνει, όχι να την υποθάλπει όπως έκανε χθες. Περιμένουμε να δούμε τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τα όσα συνέβησαν χθες και ελπίζουμε να μην επανέλθουμε.

ΥΓ: Κανονικά θα έπρεπε να αφιερώσουμε χώρο στην ανακοίνωση και για την Euroleague. Μια Euroleague που όποτε φέρεται να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός ή ο κατά την Euroleague μέτοχος της ομάδας κ. Γιαννακόπουλος σπεύδει να τιμωρήσει με τεράστια πρόστιμα και να καταδικάσει με ανακοινώσεις. Χθες λοιπόν που προπηλακίστηκε ο κατά την Euroleague μέτοχος ομάδας δεν είδαμε καμία ευαισθησία. Αιδώς Αργείοι...

ΥΓ2: Μέσα στην ημέρα θα δημοσιοποιήσουμε όλες τις επιστολές που στείλαμε στα μέλη της Κυβέρνησης. Ελπίζουμε τα αντικειμενικά ΜΜΕ να δουν... ».

*Τις φωτογραφίες δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός