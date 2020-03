Κοινωνία

Περιφέρεια Αττικής: Επιστημονική Επιτροπή για τις φυσικές καταστροφές (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε ζήτησε ο Γ. Πατούλης να είναι έτοιμο το πρώτο σχέδιο προτάσεων, με στόχο την βέλτιστη θωράκιση των περιοχών της Αττικής, από τυχόν ισχυρά φαινόμενα.

Στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης και κατάρτισης μιας ενιαίας πρότασης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την πρόβλεψη και αντιμετώπιση όλου του φάσματος των κινδύνων από φυσικές καταστροφές, συμφώνησαν οι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής σε διευρυμένη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, συμφωνήθηκε να συσταθεί μια επιτροπή με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών από όλο τα φάσμα των ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε ζητήματα φυσικών καταστροφών».

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ζήτησε η επιτροπή να συνεδριάσει άμεσα με στόχο πριν από το Πάσχα να έχει καταρτιστεί ένα πρώτο πλαίσιο προτάσεων στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται η χαρτογράφηση των κινδύνων και οι δυνατότητες άμεσης επέμβασης. Όπως επισήμανε οι προτάσεις που θα καταρτιστούν θα ενισχύσουν το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και θα συμβάλλουν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αποτελεσματική παρέμβαση όπου κρίνεται αναγκαίο.

«Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε στενά με την ακαδημαϊκή κοινότητα για να γίνει η Αττική απόλυτα θωρακισμένη και ασφαλής για τους πολίτες της. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε κοινό μέτωπο απέναντι στις νέες προκλήσεις της Πολιτικής Προστασίας. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό είναι επιβεβλημένη η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και υλοποίησης δράσεων μείωσης του κινδύνου των καταστροφών, αλλά και σχεδιασμού κανόνων ενημέρωσης των πολιτών».

Ο Γ. Πατούλης επισήμανε ότι είναι σημαντικό που οι επιστημονικοί φορείς της χώρας κάθονται στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν και να συμφωνήσουν από κοινού για τις ενδεικνυόμενες ενέργειες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Από την πλευρά τους οι καθηγητές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους που η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας δίνει βαρύτητα στα συγκεκριμένα προβλήματα και συμφώνησαν να ορίσουν εκπροσώπους που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή που θα συσταθεί.

Συμμετέχοντες

Στη συνάντηση της Περιφέρειας συμμετείχε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Ιατρικής Θ. Δημόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος - Πρόεδρος ΟΑΣΠ, και καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ε. Λέκκας, ο Π. Νάστος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κ. Καρτάλης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Μ. Πλειώνης, Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Κ. Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος, ο Α. Στάμου, Καθηγητής, Τομέας Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ, ο Ι. Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Ι. Παρχαρίδης, Καθηγητής Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ο Δ. Σακελλαρίου, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, ο Α. Τσώκος, Γενικός Διευθυντής ΕΑΓΜΕ, ο Κ. Ζώμπος, Αν. Γενικός Διευθυντής ΕΑΓΜΕ, ο Ν. Βούλγαρης, Καθηγητής Σεισμολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Εκτελεστικό Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Γ. Σελίμης, η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής Α. Παρασκευοπούλου, ο Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥ?ΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόσης.