Κοινωνία

Κορονοϊός: Κλείνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Πρυτανείας.

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα και αύριο το πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, για προληπτικούς λόγους όπως ανακοινώθηκε από την πρυτανεία.

«Ανακοινώνεται ότι η λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο αναστέλλεται σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή 5 και 6 Μαρτίου για προληπτικούς λόγους και κατόπιν οδηγιών που έλαβε το Πανεπιστήμιο από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση την Κυριακή 8 Μαρτίου. Όλες οι δραστηριότητες του Ιδρύματος στο Ηράκλειο συνεχίζονται κανονικά».