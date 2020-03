Κοινωνία

Έβρος: Νέα ένταση στα σύνορα

Να περάσουν σε ελληνικό έδαφος προσπάθησαν πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στα σύνορα.

Νέος γύρος έντασης επικράτησε από νωρίς το πρωί στα σύνορα στις Καστανιές του Έβρου, καθώς πρόσφυγες και μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος με τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του στρατού να προσπαθούν να το αποτρέψουν κάνοντας χρήση δακρυγόνων αλλά και πετώντας νερό με την «Αύρα».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες χημικά έριξαν και απο την τουρκική πλευρά των συνόρων.

Οι ελληνικές Αρχές που βρίσκονται στον Έβρο βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να αποτραπούν παράνομες είσοδοι στην χώρα, ενώ η Τουρκία συνεχίζει τα "παιχνίδια παραπλάνησης", με ταμπελάκια, περούκες και "καθοδήγηση" των συγκεντρωμένων, που παροτρύνονται να εισβάλλουν στην Ελλάδα.

Πάντως, χθες, Πέμπτη, ήταν μια ήρεμη ημέρα στις Καστανιές, με την περιοχή να επισκέπτεται ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οργανώσεων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Φραντσέσκο Ρόκα, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας προσφύγων και μεταναστών στην άλλη πλευρά των συνόρων. Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να αρχίσει να δρα διαφορετικά σε ό,τι αφορά τις ανάγκες και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και για την Τουρκία «να συνεχίσει να δρα θαρραλέα, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια, να δέχεται ανθρώπους και να τους συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια».

Μόλις 4% των συλληφθέντων ήταν απο την Συρία

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από τις 06:00 της Τετάρτης έως τις 06:00 της Πέμπτης, στην περιοχή του Έβρου, συνελήφθησαν 24 άτομα -στην πλειοψηφία τους από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν- ενώ εμποδίστηκαν 6.955 απόπειρες παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια.

Συνολικά, για το πενθήμερο από τις 06:00 του Σαββάτου έως τις 06:00 της Πέμπτης, έχει αποτραπεί η παράνομη είσοδος σε 34.778 περιπτώσεις και έχουν γίνει 244 συλλήψεις.

Ακόμη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τις 06:00 της Παρασκευής έως τις 06:00 σήμερα Πέμπτη, οι εθνικότητες των ανθρώπων που συνελήφθησαν στον Έβρο διαμορφώνονται ως εξής:

Αφγανιστάν, 64%

Πακιστάν, 19%

Τουρκία, 5%

Συρία, 4%

Σομαλία, 2,6%

Ιράκ, Ιράν, Μαρόκο, Αιθιοπία, Μπαγκλαντές, Αίγυπτος: 5,4%

Ο Στέλιος Πέτσας τόνισε την Πέμπτη ότι τα σύνορα θα μείνουν κλειστά για όσο καιρό χρειαστεί, ενώ επιτέθηκε στην Τουρκία για το όργιο fake news, καταγγέλλοντας ότι "οι Τούρκοι ειναι αυτοί που πνίγουν ανθρώπους στην θάλασσα".