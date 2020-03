Life

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο “The 2Night Show” για την αλλαγή του ονόματος της και τον… επόμενο γάμο της (βίντεο)

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παίζει με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλά για την οικογένεια της και συγκινείται βλέποντας τον εαυτό της σε ηλικία 13 ετών να κάνει γυμναστικές επιδείξεις.