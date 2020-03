Life

“Το Καφέ της Χαράς”: αποκλειστικές σκηνές από το νέο επεισόδιο (βίντεο)

“Πράγματα και θάματα” γίνονται στο Κολοκοτρωνίτσι, με νέες παρουσίες που… αναστατώνουν.

Απόψε, στις 21:45, στο 10ο επεισόδιο της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, "Το Καφέ της Χαράς", η Στέλλα γίνεται γρήγορα το καινούργιο κόκκινο πανί του Περίανδρου Πώποτα.

Όχι μόνο γιατί είναι δυναμική, αλλά και γιατί αποπνέει κατά τη γνώμη του το αντίθετο του ''τάξις και ηθική'' που είναι πάντα η φιλοσοφία του, το πιστεύω του και το μότο του. Η αλήθεια είναι ότι η Στέλλα έχει πράγματι ένα σκοτεινό παρελθόν.

Η Βάλια το γνωρίζει καλά, αλλά αποφασίζουν να το κρατήσουν κρυφό και την παρουσιάζει σε όλους, ακόμη και στο Μάνο, ως διάσημη μπαργούμαν που έκανε καριέρα σε club της Ίμπιζα. Ο μόνος στον οποίο η Βάλια εκμυστηρεύεται την αλήθεια είναι ο Δημήτριος.

Ο Φατσέας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, γιατί για τη θέση του στην καθαριότητα του Δήμου, απαιτείται απολυτήριο δημοτικού, το οποίο δεν έχει... και έτσι αναγκάζεται να το πλαστογραφήσει!

*Στο ρόλο της Μαρισόλ: η Κατερίνα Τσάβαλου