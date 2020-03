Life

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη εκ βαθέων στο “Πρωινό” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μίλησε στον Άρη Καβατζίκη για την οικογένεια της και τα παιδιά της, τους γονείς της, το ξεκίνημα της καριέρας της, ενώ αποκάλυψε πόσα χρόνια κάνει μαθήματα φωνητικής!