Life

“Food N’ Friends”: η Ναταλία Δραγούμη αντιμέτωπη με …. ακρίδες και σκουλήκια! (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η δημοφιλής ηθοποιός μιλά για την δουλειά της και την σχέση της με την κουζίνα, ενώ προκαλείται να δοκιμάσει παράξενες "λιχουδιές".

Το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μαζί με τον Ηλία Φουντούλη υποδέχονται την Ναταλία Δραγούμη, η οποία καλείται να αναλάβει ένα γνώριμο ρόλο, αυτόν της έμπειρης μαγείρισσας.

Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για τις διατροφικές της συνήθειες, για τις μικρές ατασθαλίες και για τις υγιεινές επιλογές της.

Στην κουζίνα του «Food n’ Friends» όμως, θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία αφού εκτός από τις πεντανόστιμες συνταγές του σεφ μας θα κληθεί να δοκιμάσει παράξενες λιχουδιές άλλων πολιτισμών, όπως ακρίδες και σκουλήκια!

Τελικά, θα φανεί τολμηρή ή θα μείνει μόνο στα λόγια;