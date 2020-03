Life

“Food N’ Friends”: ο Μελέτης Ηλίας και το… τσιμιτσούρι (εικόνες)

Ο αγαπημένος ηθοποιός αποκαλύπτει την σπεσιαλιτέ του και εκφράζει… παράδοξες επιθυμίες!

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μαζί με τον Ηλία Φουντούλη υποδέχονται τον Μελέτη Ηλία.

Ο αγαπημένος ηθοποιός εντυπωσιάζεται από τις μαγειρικές ικανότητες του σεφ, αποκαλύπτει τη δική του σπεσιαλιτέ ενώ προβληματίζεται, ιδιαίτερα, όταν καλείται να απαντήσει στην ερώτηση τι είναι το τσιμιτσούρι.

Αν και όλα δείχνουν ότι θα αποφοιτήσει με άριστα, μια επιθυμία του κατά την κρίσιμη στιγμή της δοκιμής απειλεί να τον αφήσει μετεξεταστέο.

Τελικά, θα τα καταφέρει;