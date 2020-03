Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κλείνουν και τα ΚΑΠΗ στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού

Θετικό το δείγμα για την 60χρονη που είχε ταξιδέψει στους Άγιους Τόπους με άλλο γκρουπ από αυτό του 66χρονου εκπαιδευτικού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, το δείγμα της 60χρονης γυναίκας από την περιοχή της Δάφνης, βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στην χώρα μας σε 45.

Η 60χρονη γυναίκα είχε ταξιδέψει στους Αγίους Τόπους με άλλο γκρουπ εκδρομέων, ωστόσο καθόταν στο διπλανό κάθισμα από εκείνο του 66χρονου εκπαιδευτικού (σημ: του 9ου κρούσματος) στο ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα. Αυτή η γυναίκα "κρατούσε" τα εγγονάκια της, γι΄ αυτό και έκλεισε για προληπτικούς λόγους το Δημοτικό Σχολείο στην Δάφνη.

Μετά την εξέλιξη αυτή την οποία έκανε γνωστή ο δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού, Τάσος Μπινίσκος, κλείνουν και τα ΚΑΠΗ του Δήμου για προληπτικούς λόγους από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

Η ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού:

Πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε από τις αρμόδιες αρχές ότι το ύποπτο κρούσμα κηδεμόνα στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης, είναι θετικό. Αυτή την ώρα συνεχίζεται η ιχνηλάτηση των επαφών του συγκεκριμένου ατόμου για τυχόν άλλα κρούσματα.

Ο Δήμος έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και ήδη έχει ξεκινήσει η απολύμανση όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων.

Για προληπτικούς λόγους και για την προστασία της πιο ευάλωτης κοινωνικής ομάδας συμπολιτών μας, αποφασίζουμε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ του Δήμου μας από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες και ανακοινώσεις όταν προκύψουν νέα στοιχεία.