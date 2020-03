Κοινωνία

Επίθεση σε νοσηλεύτρια από γυναίκα ασθενή!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για αναίτια επίθεση κάνει λόγο το θύμα. Τι καταγγέλλουν οι συνάδελφοι της.

Ιδιαίτερα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 4.30 το πρωί της Παρασκευής στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Καβάλας.

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε νοσηλεύτρια, η οποία στη συνέχεια εισήχθη σε κλινική του Νοσοκομείου για νοσηλεία, χτυπημένη κυρίως στο πρόσωπο. Άμεση ήταν η αντίδραση του σωματείου των εργαζομένων που εξέδωσε σχετική καταγγελία. Το γεγονός αποδοκίμασαν η διοίκηση του Νοσοκομείου, γιατροί αλλά και ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ο οποίος ήταν το προηγούμενο μεσημέρι στο νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης.

Το επεισόδιο δεν είχε συγκεκριμένη αιτία αφού η γυναίκα δράστης φέρονταν μεθυσμένη. Μαζί με συνοδούς άνδρες βρέθηκε στα επείγοντα περιστατικά στις 4.30 το πρωί. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ισχυρίστηκε χτύπημα και πόνους στο πόδι της, Κατά τις πληροφορίες ήταν εξ αρχής αντιδραστική κι αρνούνταν να δώσει τα στοιχεία της όπως επιβάλλεται. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα επείγοντα χειρουργικής αρμοδιότητας όπου ξαφνικά επιτέθηκε στη νοσοκόμα που ήταν κοντά της.

Κλήθηκε η αστυνομία που επιλήφθηκε του περιστατικού. Η γυναίκα έγινε γνωστό ότι αρχικά κρατήθηκε αλλά όπως έλεγαν χθες στο Νοσοκομείο, τελικά δεν υπεβλήθη μήνυση από την παθούσα. Κατόπιν τούτου αφέθηκε ελεύθερη. Ο νόμος δεν προβλέπει αυτεπάγγελτη διαδικασία ενώ το Νοσοκομείο δεν μπορούσε να κινηθεί νομικά. Κάτι τέτοιο επίσης δεν προβλέπεται. Σε γενικές γραμμές το επεισόδιο περιγράφεται να έγινε από ένα μεθυσμένο άτομο, το οποίο όπως λέγεται είναι κάτοικος της Δ.Ε. Φιλίππων.

Με την ανακοίνωση του το σωματείο των εργαζομένων ζητά να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας σημειώνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει με απόφαση του διοικητή, ο οποίος –ζητά το σωματείο- πρέπει να επαναφέρει τις βάρδιες της σεκιούριτι όπως ήταν πριν αυτές μειωθούν. Η απόφαση μείωσης αποδίδεται από το σωματείο στον προηγούμενο διοικητή.

Πηγή: proininews.gr