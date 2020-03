Υγεία - Περιβάλλον

ΙΣΑ για κορονοϊό: ανάγκη άμεσης λήψης επιπλέον μέτρων

Ειδική αναφορά έγινε στην ενδονοσοκομειακή διασπορά του ιού. Ποια μέτρα ζήτησε να ληφθούν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Η ανάγκη άμεσης λήψης επιπλέον μέτρων για τη θωράκιση του υγειονομικού συστήματος προκειμένου να ανταπεξέλθει στην εξάπλωση του κορονοϊού, τονίστηκε στο πλαίσιο της έκτακτης σύσκεψης του Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που συγκάλεσε ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης, με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων.

Ειδικότερα, επισημάνθηκε ο κίνδυνος της ενδονοσοκομειακής διασποράς και τονίστηκε η ανάγκη να ληφθούν έκτακτα μέτρα, τόσο για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού που βρίσκεται στην ομάδα υψηλού κινδύνου για νόσηση, όσο και των ασθενών.

Επίσης αποφασίσθηκε η δημιουργία 7μελούς Επιτροπής, αποτελούμενη από εκπροσώπους του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του θέματος.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ ζητά:

1. Επίσπευση των διαδικασιών για την πρόσληψη εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να ανοίξουν οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ.

2. Ενίσχυση Δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και νοσοκομείων ώστε να λειτουργούν με ασφαλή τρόπο για το προσωπικό και τους πολίτες.

3. Αξιοποίηση των επικουρικών γιατρών καθώς και του προσωπικού που συνταξιοδοτήθηκε από το ΕΣΥ προ διμήνου και των γιατρών του πρώην ΙΚΑ που αποχώρησαν από το σύστημα υγείας.

4. Ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και των Αγροτικών Ιατρείων, με προσωπικό και υγειονομικό υλικό καθώς και επισταμένη ενημέρωση του προσωπικού.

5. Διασφάλιση του απαραίτητου υγειονομικού υλικού (μάσκες, αντισηπτικά, σαπούνια κ.τ.λ.) σε όλες τις δημόσιες Δομές υγείας Αυστηρά μέτρα πρόληψης στα Κέντρα Αιμοκάθαρσης και γενικότερα στα Κέντρα διαχείρισης ευπαθών ομάδων π.χ. ΚΕΠΑ.

6. Αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ και των Δομών του

7. Άμεση ενημέρωση των ιατρών μελών του ΙΣΑ που παρέχουν υπηρεσίες ΠΦΥ σχετικά με τη λήψη ορθού επιδημιολογικού ιστορικού και τη διαχείριση των ύποπτων περιστατικών.

8. Αύξηση των εργαστηρίων που διενεργούν τις διαγνωστικές εξετάσεις για τον κορονοϊό σε όλη τη χώρα.

9. Να δοθούν οδηγίες από τον ΕΟΔΥΥ στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να ενισχυθεί η ενημέρωση των εμπλεκόμενων.

10. Μέτρα πρόληψης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ενημέρωση του κοινού από τον ΕΟΔΥ.

11. Αποσαφήνιση των μέτρων για τις αθλητικές δραστηριότητες και τα Πανελλήνια πρωταθλήματα Junior, με δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού.

12. Λήψη μέτρων για την οικονομική υποστήριξη των πληττομένων ιατρείων εργαστηρίων και πολυιατρείων.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε τα εξής:

Η χώρα μας όπως όλες οι χώρες του κόσμου βρίσκεται μπροστά σε μία υγειονομική απειλή με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Όπως σε όλες τις μεταδοτικές νόσους η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αντιμετώπισης και γι’ αυτό πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα τόσο στην ενημέρωση του κοινού όσο και στην ενημέρωση των υγειονομικών.

Μέχρι τώρα η πολιτεία έχει δείξει καλά αντανακλαστικά και χειρίστηκε το πρόβλημα με ψυχραιμία και ετοιμότητα. Θεωρούμε μάλιστα θετικό ότι υιοθετήθηκε η πρότασή μας για τα ΚΑΠΗ. Εκτιμούμε ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο και πρέπει να δοθεί μάχη με το χρόνο για να θωρακιστεί το υγειονομικό σύστημα προκειμένου να αναχαιτίσει την εξάπλωση του ιού.

Να σημειωθεί ότι στη σύσκεψη, πέραν των μελών του Δ.Σ του ΙΣΑ, συμμετείχαν και οι:

-Γαργαλιάνος Παναγιώτης Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

-Κανελλακοπούλου Κυριακή Ομότιμος Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων, Μέλος της Εταιρείας Χημειοθεραπείας

-Βαθιώτης Αθανάσιος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας

-Ευσταθίου Πάνος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων