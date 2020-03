Πολιτική

Συρίγος στον ΑΝΤ1: Τι κρύβει η τακτική του Ερντογάν στον Έβρο (βίντεο)

Ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου εκφράζει φόβους ότι μία προβοκάτσια μπορεί να οδηγήσει σε “θερμό επεισόδιο”.