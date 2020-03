Οικονομία

Δέσμη μέτρων για τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό

Τι θα περιλαμβάνεται στην πρώτη δέσμη μέτρων; Η κυβέρνηση συλλέγει προτάσεις και αιτήματα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Την πρώτη δέσμη των οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορονοϊού, θα ανακοινώσουν σήμερα Δευτέρα, στις 12:30 το μεσημέρι στο υπουργείο Οικονομικών, από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη δέσμη θα περιλαμβάνεται η αναστολή υποχρέωσης πληρωμής ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ., για τη στήριξη των επιχειρήσεων στους τρεις νομούς της χώρας που έχουν πληγεί κυρίως από τον ιό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση συλλέγει παράλληλα προτάσεις και αιτήματα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων εν όψει του Eurogroup της 16ης Μαρτίου και των μέτρων που θα αποφασιστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αίτημα πολλών κρατών- μελών της ευρωζώνης είναι η εξαίρεση των έκτακτων δαπανών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κοροναϊό.