Τεχνολογία - Επιστήμη

Υπερπανσέληνος απόψε – Ορατή και στην Ελλάδα

Είναι η δεύτερη υπερπανσέληνος του 2020 από τις τέσσερις που θα υπάρξουν συνολικά φέτος. Τι ώρα θα είναι ορατή στην χώρα μας.

Υπερπανσέληνος απόψε ορατή από τη χώρα μας από νωρίς το απόγευμα!

Είναι η δεύτερη υπερπανσέληνος του 2020 από τις τέσσερις που θα υπάρξουν συνολικά φέτος. Η επόμενη θα συμβεί στις 8 Απριλίου. Η κοντινή πανσέληνος θα λάβει χώρα στις 19:48 ώρα Ελλάδας στις 9 Μαρτίου και θα κάνει τη Σελήνη να δείχνει μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από ό,τι συνήθως.

Η πανσέληνος του Μαρτίου ήταν γνωστή στους Ινδιάνους της Αμερικής ως «πανσέληνος των σκουληκιών», επειδή αυτή την εποχή το έδαφος μαλακώνει από τις βροχές και αρχίζουν να βγαίνουν τα σκουλήκια στην επιφάνεια. Η Σελήνη ακολουθεί μια ελλειπτική τροχιά και η απόσταση της από τον πλανήτη μας δεν είναι σταθερή. Η μέση απόσταση Γης-Σελήνης είναι περίπου 384.400 χιλιόμετρα, αλλά αυξάνεται κατά 5% περίπου στο απόγειο και μειώνεται κατά 5% στο περίγειο. Ο όρος Υπερ-Σελήνη ή σούπερ-Σελήνη δεν είναι επιστημονικός, αλλά μάλλον δημιουργήθηκε από αστρολόγους.