Κόσμος

Χάρι και Μέγκαν: Η τελευταία δημόσια οικογενειακή συγκέντρωση πριν το Megxit

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πέφτει η "αυλαία" για τους βασιλικούς τίτλους των Χάρι και Μέγκαν. Η συμβολική κίνηση για τον διαχωρισμό από την βασιλική οικογένεια.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ παρέστησαν σήμερα, μαζί με τη βασίλισσα Ελισάβετ, στην τελευταία δημόσια οικογενειακή συγκέντρωση προτού ξεκινήσουν την καινούργια ζωή τους στον Καναδά.

Φορώντας μαντό και καπέλο σε χρώμα σιελ, η βασίλισσα Ελισάβετ έφθασε στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, στο Λονδίνο, μπροστά από το οποίο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, για να παραστεί στη λειτουργία με αφορμή την ημέρα της Κοινοπολιτείας.

Όλα τα βλέμματα, εντούτοις, ήταν στραμμένα προς τον εγγονό της, Χάρι, που ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Καναδά, αφού κατάφερε να αναστατώσει τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας με την επιθυμία του να ανεξαρτητοποιηθεί.

Ο δούκας του Σάσεξ, 35 ετών, και η σύζυγός του Μέγκαν, 38 ετών, οδηγήθηκαν προς τις θέσεις τους αμέσως μετά την άφιξή τους αντί να διασχίσουν τον κεντρικό διάδρομο του Αββαείου στο πλευρό της βασίλισσας όπως τα περισσότερα από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, σε μια συμβολική κίνηση, καθώς το ζευγάρι θα αποποιηθεί στα τέλη του μήνα την ιδιότητα του ενεργού μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους επίσημους τίτλους τους ούτε να εκπροσωπούν επίσημα τη βασίλισσα.

Στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης, ήταν η πρώτη φορά που ο Χάρι και η Μέγκαν εθεάθησαν μαζί με τη βασίλισσα, τον μεγαλύτερο αδελφό του Χάρι Ουίλιαμ και τη σύζυγό του Κέιτ και τον πατέρα του Χάρι, πρίγκιπα Κάρολο και τη σύζυγό του Καμίλα, αφότου το ζευγάρι συμφώνησε τους όρους του επονομαζόμενου Megxit.

Ο Χάρι και η Μέγκαν χαμογέλασαν και χαιρέτισαν με ένα νεύμα τον Ουίλιαμ και την Κέιτ, μόλις έφθασαν στο Αββαείο. Το ζευγάρι συνομίλησε με τον θείο του Χάρι, πρίγκιπα Έντουαρτ, ο οποίος καθόταν δίπλα τους.

Το Megxit προκάλεσε οργή σε μερίδα των βρετανικών ΜΜΕ και στους θερμούς υποστηρικτές της βασιλικής οικογένειας, οι οποίοι κατηγορούν τον Χάρι και τη Μέγκαν ότι θέλουν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα του να βρίσκονται στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας χωρίς να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν.

Οι δυο τους, εντούτοις, έτυχαν θερμής υποδοχής στις τελευταίες επίσημες εμφανίσεις τους, στο πλαίσιο των οποίων ο Χάρι βρέθηκε σε ένα στούντιο ηχογράφησης με τον τραγουδιστή Τζον Μπον Τζόβι, επισκέφθηκε ένα μουσείο αυτοκινήτων με τον οδηγό Λούις Χάμιλτον και συμμετείχε σε μια τελετή προς τιμή άρρωστων και τραυματιών βετεράνων του στρατού.

Η επίσκεψη έκπληξη της Μέγκαν σε ένα κολέγιο στο ανατολικό Λονδίνο προκάλεσε κραυγές χαράς στους μαθητές. Σε μια ομιλία που εκφώνησε, σε σχέση με την ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας, προέτρεψε το ακροατήριο «όποιο κι αν είναι το χρώμα του δέρματός τους ή το φύλο τους» να «προασπίζονται το δίκαιο» και ζήτησε ιδίως από τα αγόρια να «δώσουν το παράδειγμα σε ορισμένους άνδρες».

Ενώ οι «Σάσεξ» έχουν εγκατασταθεί προς το παρόν στον Καναδά, μια χώρα που αρνείται να πληρώνει για την ασφάλειά τους, οι μελλοντικές δραστηριότητές τους περιβάλλονται από μυστήριο.