Ντέρμπι πρόκρισης στα αστέρια, πρώτο βήμα ο Ολυμπιακός

20 χρόνια Πάμε Στοίχημα στο Champions League και το Europa League.

Τα τέσσερα από τα οχτώ εισιτήρια της προημιτελικής φάσης του Champions League κρίνονται σήμερα και αύριο. Βαλένθια-Αταλάντα και Λειψία-Τότεναμ είναι τα δύο σημερινά παιχνίδια. Στις πρώτες αναμετρήσεις η Αταλάντα κέρδισε με 4-1 τη Βαλένθια και η Λειψία με 1-0 την Τότεναμ.

Το αυριανό πρόγραμμα έχει δύο μεγάλα ντέρμπι. Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν την Ντόρτμουντ. Στους πρώτους αγώνες επικράτησαν η Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 και η Ντόρτμουντ με 2-1. Η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν, δύο από τα φαβορί για την κατάκτηση του Champions League, θα προσπαθήσουν να κάνουν την ανατροπή για να μην μείνουν πρόωρα εκτός διοργάνωσης.

Την Πέμπτη ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του παιχνίδι με τη Γουλβς για τη φάση των 16 του Europa League με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Μετά την Άρσεναλ θα προσπαθήσει να αποκλείσει άλλη μία αγγλική ομάδα.

Το Πάμε Στοίχημα συμπληρώνει εφέτος 20 χρόνια με πολλές στοιχηματικές επιλογές για το Champions League και το Europa League.

Ειδικά στοιχήματα για πρόκριση, αλλαγές, κόκκινη κάρτα

Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρονται για τους τέσσερις αγώνες του Champions League και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γουλβς για το Europa League.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στην ομάδα που θα πάρει την πρόκριση, τη μέθοδο πρόκρισης (κανονική διάρκεια, παράταση ή πέναλτι), την κόκκινη κάρτα, το λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, τον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, το αυτογκόλ, το πρώτο πλάγιο, τον αριθμό των αλλαγών, τη διαφορά νίκης, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τα συνολικά κόρνερ.

Κάνεις cash-out όπου κι αν βρίσκεσαι και πληρώνεσαι στο πρακτορείο

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα στους αγώνες του Champions League και του Europa League με την ανανεωμένη εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.