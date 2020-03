Πολιτική

Προανακριτική: κλήτευση Τουλουπάκη ως ύποπτη από τον Άρειο Πάγο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τουλουπάκη, Ντζούρας και Μανώλης καλούνται από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καταθέσουν ανωμοτί...

Στο γραφείο του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Ζαχαρή που ερευνά την υπόθεση της Novartis προσήλθαν σήμερα η επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη και οι δύο επίκουροι εισαγγελείς, Χρήστος Ντζούρας και Στέλιος Μανώλης, και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να καταθέσουν για την εν λόγω υπόθεση.

Η νέα ημερομηνία προσέλευσης των εν λόγω τριών εισαγγελέων διαφθοράς στον κ. Ζαχαρή καθορίστηκε στην εκπνοή του Μαρτίου.

Ειδικότερα, η κ. Τουλουπάκη και οι κ.κ. Ντζούρας και Μανώλης καλούνται από τον κ. Ζαχαρή, να καταθέσουν ανωμοτί, δηλαδή ως ύποπτοι τέλεσης αδικημάτων. Αναλυτικότερα, θα κληθούν να παρέχουν εξηγήσεις για τα αδικήματα που τους αποδίδουν με τις μηνύσεις τους πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας, της παράβασης καθήκοντος, της παράβασης του υπηρεσιακού απορρήτου, της σύστασης συμμορίας κ.λπ.