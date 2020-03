Καιρός

Ο θερμότερος χειμώνας των τελευταίων 165 ετών στην Ευρώπη

Παρά το γεγονός πως ο φετινός χειμώνας ήταν θερμός στη χώρα μας, ήταν λιγότερο θερμός σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Θερμός ήταν ο χειμώνας 2019/20 στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας, όπως προκύπτει από την ανάλυση των παρατηρήσεων του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Με βάση τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus ο φετινός χειμώνας στην Ευρώπη ήταν ο θερμότερος των τελευταίων 165 ετών.

Στην Ελλάδα σε σύνολο 16 επιλεγμένων σταθμών, 11 παρουσίασαν θετικές αποκλίσεις και μόλις 5 παρουσίασαν αρνητικές αποκλίσεις. «Πρωταθλήτρια» του φετινού θερμού χειμώνα (σε όρους αύξησης της θερμοκρασίας) ανακηρύσσεται η Ορεστιάδα, όπου η μέση ημερησία θερμοκρασία βρέθηκε υψηλότερη κατά 1,2°C της αντίστοιχης μέσης τιμής της περιόδου 2010 – 2019.

Υψηλές θετικές αποκλίσεις, κοντά στον ένα βαθμό Κελσίου παρατηρήθηκαν επίσης στους σταθμούς της Αλεξανδρούπολης, του Κιλκίς, της Λήμνου, του Βόλου και της Θεσσαλονίκης, ενώ μικρότερες θετικές αποκλίσεις, μεταξύ 0,2-0,6 βαθμών, καταγράφηκαν στην Ήπειρο (Πρέβεζα, Ιωάννινα), στη Δ. Μακεδονία (Φλώρινα), στην Πελοπόννησο (Σπάρτη) και στις Κυκλάδες (Τήνος).

Στον αντίποδα, ελαφρά αρνητικές αποκλίσεις, μεταξύ -0,1 και -0,4 βαθμών, καταγράφηκαν σε πέντε μετεωρολογικούς σταθμούς της νότιας Ελλάδας, σε Κρήτη (Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαο), Βοιωτία (Λιβαδειά) και στην Αθήνα, όπου η μέση θερμοκρασία κατά το φετινό χειμώνα ήταν 10,9 βαθμοί έναντι 11,3 βαθμούς την περίοδο 2010-2019 (απόκλιση μείον 0,4 βαθμοί). Οι αρνητικές αυτές αποκλίσεις είναι απόρροια των μετεωρολογικών συνθηκών που σημάδεψαν το φετινό χειμώνα στη χώρα μας, με την επικράτηση βόρειου ρεύματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

