Κοινωνία

Κορονοϊός: κλειστά τα σχολεία – τι ισχύει για τα φροντιστήρια

Διέξοδο στην σύγχυση που προκλήθηκε μετά την ανακοίνωση για το κλείσιμο όλων των σχολείων, έδωσε η Νίκη Κεραμέως.

Σύγχυση προκλήθηκε για περίπου μία ώρα το απόγευμα της Τρίτης, μετά τις ανακοινώσεις του Βασίλη Κικίλια για το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων, όλων των βαθμίδων, για τις επόμενες 14 ημέρες, λόγω του κορονοϊού.

Όπως τονίστηκε από πηγές του Υπουργείου Υγείας, η αναστολή λειτουργίας δεν θα ίσχυε για τα φροντιστήρια, καθώς "θεωρούνται επιχειρήσεις, υπάρχον πολύ λιγότεροι άνθρωποι και το συγκεκριμένο θέμα αν υπάρξει ανάγκη θα συζητηθεί αργότερα".

Περίπου μία ώρα αργότερα και ενώ είχε προκληθεί σύγχυση και αντιδράσεις απο γονείς, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας, κλειστά θα μείνουν για 14 ημέρες και όλα τα φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα, με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας.

Οι 14 ημέρες που θα μείνουν κλειστά τα σχολεία "συμπληρώνονται" στις 24 Μαρτίου, ήτοι μία ημέρα πριν απο την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Ωστόσο, δεδομένου του "λουκέτου" στα σχολεία και την αδυναμία για "οργάνωση" των μαθητών που θα παρελάσουν κτλ. εξετάζεται από τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με πληροφορίες, η ματαίωση των παρελάσων για την Εθνική Επέτειο, εκτός των άλλων και προς αποφυγή της συνάθροισης πολιτών.