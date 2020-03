Οικονομία

Κορονοϊός: Μέτρα για υπαλλήλους με παιδιά έως 15 ετών

Δέσμη πολιτικών για την στήριξη των εργαζομένων στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, λόγω του "λουκέτου" δύο εβδομάδων στα σχολεία.

Στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορονοϊού, οι Υπ. Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκαν την Τρίτη και αφού εξέτασαν ενδελεχώς την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Οικονομία και στην κοινωνία, δεδομένης και της επιβολής κλεισίματιος των σχολείων για δύο εβδομάδες, συμφώνησαν στα εξής:

Το Κράτος θα συνδράμει και θα στηρίξει επιχειρήσεις, εργαζόμενους και θέσεις εργασίας. Σύντομα θα ανακοινωθούν σχετικά μέτρα, επιπροσθέτως εκείνων που έχουν ανακοινωθεί για συγκεκριμένες περιοχές. Θα διευκολυνθούν εργαζόμενοι στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίοι έχουν παιδιά ηλικίας έως 15 ετών. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, Τετάρτη.

"Το σύνολο του παραγωγικού ιστού – Πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – θα χρειαστεί να συμβάλουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρών και πρωτοφανών επιπτώσεων του κορονοϊού. Απαιτείται, απ’ όλους μας, ενότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη", τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.