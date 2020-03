Αθλητικά

Κορονοϊός: τι έδειξαν οι εξετάσεις στους παίκτες του Ολυμπιακού

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα αποτελέσματα των εξετάσεων στους παίκτες, μετά την ανακοίνωση Μαρινάκη ότι είναι θετικός στον κορονοϊό.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων στους παίκτες της ομάδας, μετά την ανακοίνωση του ισχυρού άνδρα του ΟΣΦΠ, Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι είναι θετικός στον κορονοϊό.

Η ΠΑΕ ενημερώνει πως μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκαν όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, τα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό, τα τεστ βγήκαν όλα? αρνητικά για τον ιό COVID-19.

Την ίδια ώρα, ο προγραμματισμένος για απόψε αγώνας της Premier League, ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, αναβλήθηκε επειδή, όπως αναφέρει το Reuters, «οι παίκτες της ομάδας του Λονδίνου έχουν έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό».

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του Reuters, «αρκετοί παίκτες της Άρσεναλ συναντήθηκαν με τον Ευάγγελο Μαρινάκη μετά τον αγώνα της φάσης των «32» του Europa Legaue στο Λονδίνο στις 27 Φεβρουαρίου. Ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, δήλωσε την Τρίτη ότι προσβλήθηκε από κορονοϊό».