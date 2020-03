Κοινωνία

Μητροπολίτης Νεκτάριος: Θεία Κοινωνία στο σπίτι για ασθενείς και ευπαθείς ομάδες

Η αμαρτία είναι κάποιος που ασθενεί να πηγαίνει στην εκκλησία, υπογράμμισε ο μητροπολίτης Νεκτάριος και συνέστησε προσευχή από το σπίτι.

Έκκληση να αποφύγουν να πηγαίνουν στις ακολουθίες, για όσο καιρό χρειάζεται η αποκατάσταση της υγείας τους, απευθύνει σε όλους τους Ορθοδόξους πιστούς, που παρουσιάζουν έστω και κάποιο μικρό σύμπτωμα αδιαθεσίας, ο μητροπολίτης Κέρκυρας Παξών και Διαποντίων Νήσων, Νεκτάριος.

Σε ανακοίνωσή που εξέδωσε, ο μητροπολίτης δίνει συστάσεις σε όλες τις ευπαθείς ομάδες και σε όσους παρουσιάζουν κάποια αδιαθεσία, επισημαίνοντας πως «όσοι δεν μπορούν να πάνε αυτό το διάστημα στον ναό, μπορούν να προσεύχονται από το σπίτι τους».

«Για την Εκκλησία μας η θεία κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού. Κανένα μικρόβιο δεν μεταδίδεται μέσω της θείας κοινωνίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουν όσοι είναι σωματικά ασθενείς στον ναό για να κοινωνήσουν. Οι κανόνες της Εκκλησίας προβλέπουν για όσους είναι ασθενείς να κοινωνούν εκτός της θείας λειτουργίας, στο σπίτι τους ή στο νοσοκομείο, καλώντας εκεί τον ιερέα και αυτό είναι παλαιά παράδοση. Η Εκκλησία μας μάλιστα, φυλά στην Αγία Τράπεζα, στο σκεύος που ονομάζεται αρτοφόριο, θεία κοινωνία για τους ασθενείς, που είναι διαθέσιμη όποτε χρειαστεί.

Είναι όμως αμαρτία κάποιος να γνωρίζει ότι ασθενεί και να επιμένει να θέσει τους συνανθρώπους του σε κίνδυνο, όχι εκ της θείας κοινωνίας, αλλά εκ της παρουσίας του στον ναό. Οι κανόνες προβλέπουν επιτίμια σε όσους δεν σέβονται τον συνάνθρωπό τους, με την πρόφαση της ευσέβειας. Όσοι λοιπόν ασθενούν ή υποψιάζονται ότι ασθενούν ας παραμένουν στο σπίτι τους και ας συνεννοούνται με τους ιερείς των ενοριών, εάν θέλουν να κοινωνήσουν».

Με την ίδια ανακοίνωση, ο μητροπολίτης ενημερώνει τους πιστούς, ότι αναστέλλονται μέχρι τις 25 Μαρτίου, όλες οι προγραμματισμένες εκκλησιαστικές και ενοριακές δραστηριότητες, κατηχητικές συνάξεις, εκδηλώσεις, ομιλίες κλπ, οι οποίες σχετίζονται με συναθροίσεις κοινού, ενώ οι Θείες λειτουργίες των Κυριακών και του Ευαγγελισμού, οι ακολουθίες των Χαιρετισμών της Παρασκευής και οι κατανυκτικοί εσπερινοί των Κυριακών στο Ιερό προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος, θα τελεστούν κανονικά.

«Επισημαίνουμε κι εμείς ότι καθένας που σέβεται την κοινωνία και τον συνάνθρωπο εκφράζει και την αγάπη του προς τον Θεό. Θεωρούμε την ασθένεια που έχει προκύψει ως ευκαιρία αυτοκριτικής για την πορεία του κόσμου, απόφαση για περισσότερη προσευχή και, κυρίως, αφετηρία μετάνοιας για την πορεία της ζωής μας.

Προσευχόμαστε κι εμείς με όλους και παρακαλούμε τον Θεό να μη μας λησμονήσει, όπως και όλους τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται απανταχού της γης, ιδιαιτέρως δε στην γείτονα Ιταλία, με την οποία η Κέρκυρα συνδέεται με ιστορικούς δεσμούς» καταλήγει ο μητροπολίτης Κέρκυρας Παξών και Διαποντίων Νήσων, Νεκτάριος.