Διάγγελμα Μητσοτάκη για τον κορονοϊό (βίντεο)

Τι ζήτησε από τους πολίτες, τι είπε για τους πιστούς και την συμμετοχή στα θρησκευτικά καθήκοντα τους. Τι είπε για την "ατομική ευθύνη", τα μέτρα αυτοπροστασίας και την δέσμη πολτιικών για την στήριξη επιχειρήσεων κι εργαζόμενων.

Την ετοιμότητα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, την έγκαιρη λήψη μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού και την απόφαση για έμπρακτη στήριξη σε πληττόμενες επιχειρήσεις και υπαλλήλους τόνισε ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμα του για τον κορονοϊό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της "ατομικής ευθύνης", καλώντας μικρούς και μεγάλους να δείξουν υπευθυνότητα και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής καια τα μέτρα αυτοπροστασίας, ενώ παράλληλα ζήτησε απο τα παιδιά, τις δύο εβδομάδες που θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, να αποφύγουν τις πολυπληθείς συγκεντρώσεις και τον συνωστισμό, να αποφύγουν, ει δυνατόν και την επαφή με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρόσληψη με διαδικασίες εξπρές 2000 επαγγελματιών Υγείας για την ενίσχυση των δομών Υγείας που σηκώνουν μεγάλο βάρος, σημειώνοντας ότι αυξάνονται τα διαθέσιμα κρεβάτια σε ΜΕΘ και σημείωσε πως "γινεται ότι χρειάζεται για να θωρακιστεί η δημόσια Υγεία".

Συμπολίτες μου,

Ο κόσμος όλος αντιμετωπίζει, πλέον, μια πρωτοφανή κρίση δημόσιας υγείας. Η χώρα μας, μέχρι σήμερα, δεν χτυπήθηκε όσο άλλες. Όμως, ας μην έχουμε αυταπάτες: Τα δυσκολότερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σε αυτήν τη συγκυρία οποιοσδήποτε εφησυχασμός είναι ανεπίτρεπτος. Γι’ αυτό και προτιμήσαμε να πάρουμε εγκαίρως αυστηρά προληπτικά μέτρα, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Και σε αυτόν το δρόμο θα συνεχίσουμε.

Οι περισσότεροι που θα νοσήσουν θα παρουσιάσουν ήπια ή δεν θα έχουν καν συμπτώματα. Ωστόσο κάποιοι συμπολίτες μας, κυρίως μεγάλης ηλικίας, και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, ίσως χρειασθούν νοσηλεία. Αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα από όλους. Ο στόχος μας είναι απλός: Τα τυχόν σοβαρά κρούσματα να απλωθούν σε βάθος χρόνου, ώστε οι ασθενείς να είναι σε θέση να λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν και δικαιούνται από τα νοσοκομεία μας.

Ήδη κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να θωρακιστεί η δημόσια υγεία: Προσθέτουμε κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων και αξιοποιούμε εγκαταστάσεις ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα. Καμιά δομή δεν περισσεύει. Και δημόσιος και ιδιωτικός τομέας καλούνται να συνεργαστούν για το κοινό καλό. Με διαδικασίες-εξπρές προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτές και γιατροί με διετείς συμβάσεις. Οι πρώτοι θα είναι στις θέσεις τους στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και μετά την κρίση, θα παραμείνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Όπως γνωρίζετε, χθες αποφάσισα να κλείσουν όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες για 14 μέρες. Ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, η οποία πάντως δεν θέτει σε κίνδυνο την σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να εφαρμόσει διαδικασίες τηλε-μαθημάτων, αρχικά στη Γ’ Λυκείου, και έχει επεξεργαστεί σενάρια για όλες τις βαθμίδες. Αυτό σημαίνει, βέβαια, ότι τα παιδιά μας θα βρεθούν με πολύ ελεύθερο χρόνο. Σε αυτά, λοιπόν, απευθύνομαι: Συνεχίστε το διάβασμα, καλές και μικρές παρέες στο σπίτι και όποτε μπορείτε άθληση σε εξωτερικούς χώρους. Είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω. Αποφύγετε χώρους με μεγάλο συνωστισμό, όπου μεταδίδεται ευκολότερα η νόσος. Και προσοχή στους παππούδες και στις γιαγιάδες! Καλύτερα να μείνετε μακριά τους, ειδικά αν έχετε το παραμικρό σύμπτωμα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει στο εξής τον συντονισμό Kυβέρνησης, Aυτοδιοίκησης, Eνόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Ενώ το Δημόσιο θα λειτουργεί κανονικά. Θα δοκιμάσει όμως και νέα εργαλεία, όπως το ευέλικτο ωράριο, η τηλεδιάσκεψη και η εργασία εξ αποστάσεως. Έτσι, οι υπάλληλοι θα παραμένουν ενεργοί ακόμη κι αν χρειαστεί να λείψουν για λίγο. Φροντίζουμε, πάντως, κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες να μην υπολειτουργούν ούτε στιγμή.

Η οικονομία θα δεχθεί, προφανώς, ένα πλήγμα το οποίο ήταν αδύνατον να προβλεφθεί. Γι’ αυτό και πρέπει να περιοριστούν οι συνέπειές του. Έχει ήδη ανασταλεί η πληρωμή του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν καθοριστικά. Και από σήμερα, θεσπίζουμε ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με παιδιά έως 15 ετών. Το κράτος θα χρηματοδοτήσει ένα μέρος της. Το βάρος της, όμως, οφείλουμε να το μοιραστούμε όλοι, κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα στήριξης κλάδων που πλήττονται. Θα σταθούμε διπλά στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες, παρέχοντας ρευστότητα κι αμβλύνοντας τις επιπτώσεις από τη μείωση του τζίρου.

Ξέρετε, τέλος, ότι μαζί με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες έχω ζητήσει αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας και στους δημοσιονομικούς στόχους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι έκτακτες δαπάνες. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτό θα γίνει και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει γρήγορα ό,τι χρειάζεται για να στηρίξει τα κράτη-μέλη της.

Αγαπητοί μου συμπολίτες,

Είναι αλήθεια ότι από τη θέση του Πρωθυπουργού κλήθηκα, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, να αντιμετωπίσω μια μεγάλη διπλή κρίση. Όμως, η ζωή είναι γεμάτη απρόοπτα. Που απαιτούν αποφασιστικότητα, ευελιξία, γρήγορες αποφάσεις και τολμηρές κινήσεις. Την ασύμμετρη απειλή του μεταναστευτικού την αντιμετωπίζουμε με επιτυχία. Γιατί η κοινωνία ενώθηκε κάτω από την αυτονόητη επιλογή της κυβέρνησης να προστατεύσει τα σύνορα μας. Και οι άνθρωποι που επιφορτίστηκαν με αυτή την αποστολή αποδείχθηκαν πανάξιοι. Έτσι θα αποκρούσουμε και την υγειονομική απειλή του κορονοϊού. Άλλωστε, όσο γρήγορα ταξιδεύει ο ιός, τόσο γρήγορα θα ταξιδέψει και η συνεργασία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, που θα φέρει το εμβόλιο και τη θεραπεία της νόσου. Ωστόσο, εκείνη η στιγμή θα πρέπει να μας βρει τους περισσότερους υγιείς!

Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι και όπως χρειάζεται, όπου χρειάζεται -και, συχνά, νωρίτερα από όσο χρειάζεται. Πιστέψτε με, όμως: Κανένα μαζικό μέτρο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη. Και στις ανοιχτές δημοκρατικές κοινωνίες μας, καμία κεντρική απόφαση δεν αποδίδει αν δεν την συμμεριστούν πρώτα όλοι οι πολίτες. Ας ξαναθυμηθούμε μερικές απλές, αλλά πολύτιμες συμβουλές, που πρέπει να καθιερωθούν στη ζωή μας, ακριβώς για να την προστατέψουν. Όλοι, να κάνουμε από σήμερα καθημερινό αυτοματισμό την προσωπική μας υγιεινή: Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας. Αποφεύγουμε να ακουμπάμε το πρόσωπό μας. Μένουμε σπίτι όταν έχουμε συμπτώματα ίωσης. Δεν πηγαίνουμε, επίσης, σε συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους. Και, δεν ανταποκρινόμαστε στις χειραψίες και πολλές επαφές. Δεν θα φανούμε αγενείς, αλλά υπεύθυνοι.

Πάνω από όλα, όμως, προφυλάσσουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους και τους σοβαρά ασθενείς, που απειλούνται πιο πολύ. Δεν τους επισκεπτόμαστε συχνά. Και οι ίδιοι, ας περιορίσουν τις δραστηριότητες τους. Θα είναι για το καλό το δικό τους και των γύρω τους.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν αμφισβήτηση ατομικών δικαιωμάτων. Αλλά κοινωνικό καθήκον και μήνυμα συνειδητού αυτοπεριορισμού που αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και τους υπόλοιπους πολίτες όταν έχουν συμπτώματα. Δεν θέλουμε να βλάψουμε τον εαυτό μας και αυτούς που αγαπάμε.

Συμπολίτες μου,

Κλείνω με μια αναφορά σε ένα θέμα που απασχολεί πολύ τον δημόσιο διάλογο. Προσωπικά, τις τελευταίες μέρες ένιωσα έντονη την ανάγκη να επικαλεστώ την πίστη μου για να αντλήσω δύναμη και να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Είμαι σίγουρος ότι και πολλοί από εσάς αισθανθήκατε το ίδιο. Ως Πρωθυπουργός, όμως, οφείλω να ακούσω τους ειδικούς επιστήμονες. Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθροίσεις, ισχύει και για τις εκκλησίες μας. Σήμερα, δεν δοκιμάζονται τα «πιστεύω» μας, αλλά η πίστη μας στην υγεία του ανθρώπου. Η αγάπη προς τον «πλησίον» στην οποία ομνύει και η ίδια η Ορθοδοξία.

Γι’ αυτό και τα θρησκευτικά καθήκοντα πρέπει κι αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Και να επιτελούνται, όσο είναι εφικτό, απ’ το σπίτι, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλες συναθροίσεις. Η Εκκλησία των πιστών, άλλωστε, είναι μεγάλη. Προσβλέπω στη στήριξη της ηγεσίας της Εκκλησίας στον κοινό σκοπό. Αλλά ο θεσμικός μου ρόλος μού επιβάλλει να τοποθετηθώ με σαφήνεια στο θέμα.

Ξέρω ότι η πίστη αρχίζει, συχνά, εκεί που τελειώνει η επιστήμη. Όμως η πίστη που χρειαζόμαστε τώρα είναι ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Αρκεί όλοι να ακολουθήσουμε συντεταγμένα τις οδηγίες των γιατρών και των ειδικών. Και αναλογιζόμενοι πάντα ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες δίπλα μας.