Κόσμος

Βίντεο-ντοκουμέντο: Τούρκοι οπλισμένοι σε φουσκωτά στον Έβρο (βίντεο)

Ένα νέο βίντεο, που αποτυπώνει την ένταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα, είδε το φως της δημοσιότητας.

Την ώρα που ο Ερντογάν συνεχίζει την εμπρηστική ρητορική του σε βάρος της Ελλάδας και οι προκλήσεις στο Αιγαίο δεν έχουν τέλος, ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τον Έβρο είδε το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο, που ανέβασε στο Twitter, ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος και συγγραφέας, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, δείχνει Τούρκους αστυνομικούς σε φουσκωτά να εκτελούν περιπολίες στον ποταμό Έβρο, με το δάκτυλο στη σκανδάλη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι κινήσεις τους παρακολουθούνται από τους Έλληνες στρατιώτες στην αντίπερα όχθη του ποταμού.