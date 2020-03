Κοινωνία

Είχε μετατρέψει δωμάτιο ξενοδοχείου σε... μπουτίκ με “μαϊμού” προϊόντα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έλεγχος σε ξενοδοχείο της Αθήνας από ΣΥΚΕΑΑΠ και Αστυνομία έβγαλε «λαβράκι».

(φωτογραφία αρχείου)

Επιχείρηση του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την συνδρομή της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνελήφθη αλλοδαπός πολίτης στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν απομιμητικες τσάντες κλπ γνωστών εταιρειών.

Πληροφορίες θέλουν τον εν λόγω αλλοδαπό να χρησιμοποιεί το δωμάτιο του ξενοδοχείου ως σημείο πώλησης των προϊόντων σε καταναλωτές της Αθήνας. Είναι η πρώτη φορά που μια πληροφορία σε χρόνο άμεσο δρομολόγησε επιχείρηση των αρχών.