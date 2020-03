Πολιτική

Κουμουτσάκος: στρατηγική κλιμάκωση της έντασης από Ερντογάν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για «άκρως προσβλητικές και απολύτως απαράδεκτες δηλώσεις κατά της χώρας μας», έκανε λόγο ο Κουμουτσάκος.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, μετά από τις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν, σε ανάρτηση του στο twitter, κάνει λόγο για «και προάγγελο συνειδητής στρατηγικής κλιμάκωσης της έντασης».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση του ο κ. Κουμουτσάκος, αναφέρει ότι «Οι άκρως προσβλητικές και απολύτως απαράδεκτες δηλώσεις κατά της χώρας μας και του Πρωθυπουργού, εκ μέρους του Τούρκου Προέδρου, συνιστούν προσπάθεια "δαιμονοποίησης του αντιπάλου". Ως τέτοιες αποτελούν μέρος και προάγγελο συνειδητής στρατηγικής κλιμάκωσης της έντασης».

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ερντογάν, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, έφτασε στο σημείο να πει ότι «οι Έλληνες έκαναν ότι και οι Ναζί», μιλώντας για το Μεταναστευτικό!