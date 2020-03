Αθλητικά

Πετρούνιας: εντυπωσιακή εμφάνιση στα προκριματικά του Μπακού

Ο «άρχοντας των κρίκων» είναι έτοιμος να κατακτήσει τη νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Λευτέρη Πετρούνια στο προολυμπιακό παγκόσμιο κύπελλο του Μπακού, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στον προκριματικό των κρίκων κι έστειλε μήνυμα νίκης ενόψει του μεθαυριανού τελικού.

Ο 29χρονος «άρχοντας των κρίκων» συγκέντρωσε 15,100 βαθμούς στον προκριματικό και μπήκε στην οκτάδα των φιναλίστ ως πρώτος και καλύτερος, αφήνοντας καθαρά πίσω του τον μεγάλο αντίπαλό του, Κινέζο Γιανγκ Λιου (15,000 β.), ο οποίος προηγείται με τρεις νίκες στην παγκόσμια κατάταξη.

Το ίδιο θα προσπαθήσει να πετύχει και στον τελικό και μάλιστα με την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, ώστε να πολλαπλασιάσει τις πιθανότητές του για κατάκτηση του εισιτηρίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020».

Οι υπόλοιποι αντίπαλοι του Πετρούνια στον τελικό, στον οποίο βάσει κλήρωσης θα κληθεί να εκτελέσει το πρόγραμμά του 4ος μεταξύ των οκτώ αθλητών, θα είναι κατά σειρά πρόκρισης οι Σινγκιού Λαν (Κίνα, 14,933 β.), Αρτούρ Ζανέτι (Βραζιλία, 14,766 β.), Κόρτνεϊ Τάλοχ (Βρετανία, 14,633 β.), Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία, 14,600 β.), Αλί Ζαχράν (Αίγυπτος, 14,433 β.) και Κιου Τσουνγκ Νγκ (Χονγκ Κονγκ, 14,133 β.).

Αντίθετα, οριακά εκτός προνομιούχου οκτάδας έμεινε ο δεύτερος Έλληνας σπεσιαλίστας των κρίκων, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ο οποίος κατετάγη 9ος με 13,858 βαθμούς, σε μια διοργάνωση με πολύ δυνατό ανταγωνισμό.

Αύριο (13/3, 10:00 - 16:30) θα διεξαχθούν οι προκριματικοί των υπόλοιπων οργάνων, όπου από ελληνικής πλευράς θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους ο Νίκος Ηλιόπουλος στο μονόζυγο, ο Αντώνης Τανταλίδης στον πλάγιο ίππο και ο πρωτοεμφανιζόμενος με την Εθνική Ανδρών, Γιώργος Γαριβάλδης, στο άλμα.