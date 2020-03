Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 117 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Εκρηξη" των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Ελλάδα, η οποία μετρά ήδη τον πρώτο νεκρό απο την επιδημία.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα έχει εκτιναχθεί σε τριψήφιο νούμερο, καθώς, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, λίγες ώρες μετά τον πρώτο θάνατο στην Ελλάδα από τον COVID-19, ανέρχονται πλέον σε 117.

Το τελευταίο 24ώρο επιβεβαιώθηκαν από τα διαπιστευμένα εργαστήρια συνολικά 18 νέα κρούσματα, σε διάφορες περιοχές της χώρας, πολλά εκ των οποίων σχετίζονται με ήδη ασθενείς.

Συνολικά 107 από τα κρούσματα είναι γνωστής προέλευσης. 82 είναι άτομα που επέστρεψαν από το εξωτερικό και 25 οι επαφές τους. Ωστόσο, συνολικά 10 κρούσματα αναφέρονται ως "ορφανά", καθώς δεν υπάρχει προφανής σύνδεση τους με κάποιον άλλον ασθενή ή με ταξίδια και δραστηριότητες που θα δικαιολογούσαν την ύπαρξη του ιού στους εν λόγω ασθενείς.

Υπάρχουν ακόμη 15 πιθανά κρούσματα, για τα οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Συνολικά, 34 κρούσματα νοσηλεύονται, δύο εξ αυτών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Σήμερα έλαβε εξιτήριο η μητέρα και το παιδί της, που νοσηλεύονταν στη Θεσσαλονίκη.

.