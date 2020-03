Κόσμος

Κορονοϊός: Έκτακτα μέτρα στην Τουρκία

Ο κορονοϊός αλλάζει την καθημερινότητα της Τουρκίας. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση υπό τον Ερντογάν.

Ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση σχεδόν 5 ωρών στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα υπό τον πρόεδρο Ερντογάν, αποφασίστηκαν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου από τον κορονοϊό στην Τουρκία.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του προέδρου Ερντογάν Ιμπραχίμ Καλίν, ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε να κλείσουν όλα τα σχολεία της Τουρκίας (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) για μια εβδομάδα. Επίσης αποφασίστηκε να κλείσουν τα πανεπιστήμια για τρεις εβδομάδες. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου, τα παιδιά θα συνεχίσουν τα μαθήματα από το σπίτι μέσω διαδικτύου και ειδικών προγραμμάτων από την τηλεόραση.

Επίσης ανακοίνωσε ότι όλες οι αθλητικές διοργανώσεις θα πραγματοποιούνται ως τα τέλη Απριλίου χωρίς φιλάθλους.

Ο κ. Καλίν συνέστησε στους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό, εκτός αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Για εκείνους που έρχονται από το εξωτερικό στην Τουρκία, θα πρέπει να μένουν στο σπίτι τους για 14 ημέρες.

Ο κ. Καλίν απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου αν αυτά τα μέτρα θα επηρεάσουν το πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου, απάντησε ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν ανέβαλε τα ταξίδια του στο εξωτερικό για κάποιο διάστημα.

