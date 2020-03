Οικονομία

Κορονοϊός: Έτοιμη για αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων δηλώνει η ΕΕ

Πακέτο μέτρων για την στήριξη των οικονομικών των κρατών-μελών ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι της Κομιιόν.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Πακέτο μέτρων για τη στήριξη των οικονομιών των κρατών-μελών ΕΕ μετά τις επιπτώσεις του κορονοϊού ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Επιτροπή είναι ένα επενδυτικό πακέτο ύψους 37 δις ευρώ, καθώς και τη «μέγιστη ευελιξία» του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ως προς τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τις κρατικές ενισχύσεις που αναμένονται ως μέτρα στήριξης των εθνικών οικονομιών.

«Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν ό,τι χρειαστεί, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την στήριξη της οικονομίας τους», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βλάντις Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει μια ρήτρα στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ που θα επιτρέπει την αναστολή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων από χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση του κορονοϊού.

Εξάλλου, η πρόεδρος της Κομισιόν τάχθηκε κατά του κλεισίματος των συνόρων στο οποίο προχώρησαν ορισμένες χώρες ως μέτρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Οι γενικευμένες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις δεν θεωρούνται πολύ αποτελεσματικές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», δήλωσε η ίδια.

Αργότερα, σε τεχνική ενημέρωση προς τον Τύπο, υψηλόβαθμος οικονομολόγος της Επιτροπής αποκάλυψε ότι η Επιτροπή προβλέπει οικονομική ύφεση για την οικονομία της ΕΕ και της ευρωζώνης το 2020. «Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να πέσει κάτω από το μηδέν, μάλιστα σημαντικά κάτω από το μηδέν», ανέφερε χαρακτηριστικά.