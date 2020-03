Κοινωνία

Στα σύνορα η Frontex – Οικολογική καταστροφή στον Έβρο

Επίθεση στις δυνάμεις της Frontex με το «καλημέρα». Ενίσχυση της φύλαξης. Στην ενδοχώρα κατευθύνεται το αρματαγωγό από τη Ρόδο.

Ηρεμία επικρατεί σήμερα στον Έβρο, μετά τη χθεσινή επίθεση που δέχθηκαν οι άνδρες της Frontex, που μόλις είχαν φτάσει στα ελληνοτουρκικά σύνορα, από οργανωμένες ομάδες αλλοδαπών που προσπάθησαν να προκαλέσουν ρήγμα στο φράχτη και να εισβάλλουν μαζικά επί ελληνικού εδάφους.

Εκείνη την ώρα οι ελληνικές δυνάμεις τοποθετούσαν τσιμεντεντομπλόκ για να θωρακίσουν τη γραμμή άμυνας. Άνδρες της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής από τη Σλοβενία είχαν αναπτυχθεί μπροστά από το φυλάκιο, όταν μετανάστες πλησίασαν κι άρχισαν να πετούν πέτρες με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Οι άνδρες της Frontex είδαν με τα μάτια τους, πώς με την ανοχή, αν όχι τη βοήθεια των τουρκικών αρχών, οι αλλοδαποί οργανώνουν και πραγματοποιούν τις επιθέσεις τους.

Μάλιστα εχθές το απόγευμα είχαμε μια ακόμη απόπειρα πρόκλησης επεισοδίων, αυτή τη φορά μάλιστα οι μετανάστες πλησίασαν το φράχτη έχοντας βάλει μπροστά κι ένα μικρό παιδί, για να δοκιμάσουν τις αντιδράσεις των δυνάμεων της Frontex. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, οι αλλοδαποί με αυτοσχέδιες σφενδόνες εκτόξευαν πέτρες, με τους άνδρες της Frontex πάντως να μην προχωρούν σε κάποια επέμβαση.

Οι εργασίες στο φράχτη συνεχίζονται, τα συρματοπλέγματα ενισχύονται, ο στρατός ετοιμάζεται να τοποθετήσει και επιπλέον κολόνες φωτισμού για να ελέγχει την περιοχή τη νύχτα.

Η εικόνα από την τουρκική πλευρά του Έβρου,εκεί όπου έχουν κατασκηνώσει πρόσφυγες και μετανάστες είναι αποκαρδιωτική. Το δάσος έχει αποψιλωθεί αφού οι αλλοδαποί κόβουν κλαδιά και δέντρα για να ανάβουν φωτιές τις νύχτες.

Παράλληλα, Στρατός και Αστυνομία βρίσκονται σε επιφυλακή και για τον κορονοϊό. Όλοι όσοι περνούσαν από τα σύνορα το πρωί ελέγχονταν με θερμόμετρο.

Αναχώρησε από τη Λέσβο το αρματαγωγό «Ρόδος»

Το μεσημέρι αναχώρησαν από τη Λέσβο για την ενδοχώρα και οι πρώτοι μετανάστες που είχαν συλληφθεί να περνούν παράνομα τα σύνορα, μετά την 1η Μαρτίου.

Οι πρώτοι 450 μετανάστες που είχαν περάσει παράνομα στη χώρα μας και κρατούνταν στο αρματαγωγό «Ρόδος» στο λιμάνι της Μυτιλήνης, αναχώρησε για την ενδοχώρα. Όσοι βρίσκονται μέσα, θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές στις Σέρρες και τη Μαλακάσα, αφού δεν έχουν δικαίωμα αίτησης ασύλου.

Την ανάγκη να αντικατασταθούν οι ανοιχτές δομές με κλειστά και ελεγχόμενα κέντρα για λόγους δημόσιας ασφάλειας, τάξης και υγείας εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Αυτοί που έφθασαν, τις τελευταίες 15 ημέρες, κρατήθηκαν ξεχωριστά» τόνισε ο κ. Μηταράκης και συμπλήρωσε πως «σήμερα, ξεκινάμε τις μετακινήσεις από τα νησιά όσων ήρθαν από την 1η Μαρτίου σε κλειστές δομές στις Σέρρες και στη Μαλακάσα. Ξεκινάμε με 450 άτομα που φεύγουν από τη Λέσβο. Ήδη, το καράβι πρέπει να έχει αναχωρήσει από το λιμάνι. Μέσα στην εβδομάδα θα μεταφερθούν και οι υπόλοιποι».