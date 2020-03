Life

Κορονοϊός: Θετική η Φαίη Σκορδά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της παρουσιάστριας του ΑΝΤ1, μετά την εξέταση στην οποία υπεβλήθη.

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε η Φαίη Σκορδά, όπως η ίδια ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της.

«Αγαπημένοι μου, πριν από λίγη ώρα ενημερώθηκα ότι είμαι θετική στον κορονοϊό. Μετά από πληροφορίες ότι άτομα από το περιβάλλον μου είχαν έρθει σε επαφή με ασθενείς,αποφάσισα,να κάνω την εξέταση τόσο εγώ, όσο και τα παιδιά μου.Τα παιδιά είναι αρνητικά, αλλά εγώ είμαι θετική Οφείλω να το μοιραστώ δημόσια, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι. Προς το παρόν είμαι εντελώς ασυμπτωματική. Παραμένω στο σπίτι, υπακούοντας στις οδηγίες των ειδικών. Εύχομαι περαστικά στους νοσούντες και υγεία για όλους ! Με πίστη και αισιοδοξία θα το ξεπεράσουμε και αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά στο instagram.