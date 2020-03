Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 331 κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη άνοδος, λόγω των αναφορών κρουσμάτων απο προηγούμενες ημέρες.

Σε 331 ανέρχονται τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, έναντι 228 κρουσμάτων που είχαν ανακοινωθεί ως επιβεβαιωμένα κρούσματα το Σάββατο.

Απο τα 103 κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα 49 αφορούν δείγματα που εξετάστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ άλλα 54 ειναι κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν απο δείγματα προηγούμενων ημερων και ανακοινώθηκαν σήμερα, λόγω καθυστερήσεων από τα εργαστήρια αναφοράς.

Απο τα κρούσματα, συνολικά 44 φέρονται ως "ορφανά", όρο τον οποίο ο Εκπρόσωπος του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό είπε ότι ουδείς - χωρίς να εξαιρέσει τον εαυτό του - θα έπρεπε να χρησιμοποιεί πλέον ως αντιεπιστημονικό.

Συνολικά 51 ασθενείς νοσηλεύονται, εξ αυτών οι 8 διασωληνωμένοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Όλοι οι διασωληνώμενοι ειναι άνδρες και η πλειονότητα τους έχει και άλλα προβλήματα υγείας.

Απο τα κρούσματα που έχουν νοσηλευθεί, συνολικά 10 ασθενείς έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.

Συνολικά έχουν γίνει έλεγχοι σε 4.000 δείγματα, είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Η χώρα μας μετρά ήδη τέσσερις νεκρούς, αριθμός ο οποίος σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα μπορεί μεταφραζόμενος" ποσοστιαία ως επί του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων να ειναι υψηλός,. όμως αυτό δεν προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς, οι οποίοι αναφέρουν ότι πρέπει να περάσουν ακόμη μία-δύο εβδομάδες παρατήρησεις και προσθήκης δεδομένων προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Ο κ. Τσιόδρας επεσήμανε για ακόμη μια φορά ότι δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία απο όλους και τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας, τονίζοντας ότι όσο αυστηρά μέτρα πάρουμε όλοι μας, τόσο θα περιοριστεί η διασπορά στην κοινότητα, τονίζοντας ότι η απόδοση των μέτρων θα φανεί σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε και στον ρόλο της Εκκλησίας και εξέφρασε την ελπίδα αύριο η Ιερά Σύνοδος να λάβει τις σωστές αποφάσεις.